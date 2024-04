Brasília |Do R7, em Brasília

Rafael Prudente é eleito para presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Parlamentar do DF recebeu oito votos dos 11 deputados presentes na sessão; colegiado discute propostas sobre ambientalismo

O deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF) foi eleito presente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. O parlamentar recebeu oito votos dos 11 deputados presentes. Nas redes sociais, Prudente reconheceu o tamanho do desafio, mas afirmou que pretende liderar o caminho em direção a políticas públicas ambientais mais robustas e eficazes.

“Sei que o país precisa buscar soluções que promovam um crescimento econômico inclusivo que respeite os limites do meio ambiente. Reconheço a magnitude dos desafios que a Câmara tem pela frente e a importância crucial deste momento para o futuro não apenas do nosso país, mas também do planeta”, acrescentou na mesma publicação.

O colegiado é responsável por analisar propostas sobre política ambiental, flora, fauna, desenvolvimento sustentável. Um dos temas que deve ganhar destaque é a COP 30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), que acontece em Belém (PA) em 2025.

O nome do parlamentar foi escolhido na sessão dessa quarta-feira (24). Prudente já ocupou a presidência da Câmara Legislativa, onde foi eleito para dois mandatos como deputado distrital.