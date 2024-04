Record Brasília promove a 13ª edição do passeio ciclístico Bora de Bike em 19 de maio Concentração será às 7h, com largada às 9h, em frente ao Palácio do Buriti; expectativa é reunir mais de 15 mil participantes

No próximo dia 19 de maio, a Record Brasília realizará o 13º Bora de Bike, um dos maiores eventos ciclísticos do Distrito Federal. A expectativa é reunir pelo menos 15 mil pessoas. Esta edição chama a atenção para o “maio amarelo”, mês reconhecido mundialmente pela conscientização da população sobre os perigos de acidentes no trânsito.

A 13ª edição do Bora de Bike, realizado pela Record, trará uma novidade: a parceria com o Passeio Ciclístico da Inclusão, organizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nesta quarta-feira (17), os coordenadores dos grupos de ciclismo se encontraram com a equipe organizadora para discutir os últimos detalhes e preparativos do evento.

“A gente achou muito importante fazer a junção do passeio ciclístico da PRF com o Bora de Bike da Record, o objetivo é incentivar as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência a participarem do evento”, explicou Samia Prado, chefe de cerimonial da PRF.

Encontro entre coordenadores de ciclismo e organizadores do 13º Bora de Bike (Victoria Lacerda/R7 - 17/07/2024)

A concentração do evento será às 7h, com largada às 9h, em frente ao Palácio do Buriti, no Eixo Monumental. Caso ocorram bloqueios, o percurso poderá ser alterado. Em edições anteriores, o Bora de Bike contou com a participação do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

“O Bora de Bike quer envolver toda a comunidade para abordarmos temas importantes, como respeito e segurança no trânsito. Após o evento, teremos uma festa com sorteios de prêmios e muita diversão”, destaca Ronnie Bragança, diretor comercial do Grupo Record em Brasília”, destacou o diretor comercial do Grupo Record em Brasília, Ronnie Bragança.

Eduardo Guimarães, coordenador do grupo de ciclismo, participa do Bora de Bike desde a sua primeira edição e acredita que esta será a melhor de todas. “Estamos na torcida para superar os 10 mil participantes e alcançar os 15 mil ciclistas neste evento”, ressaltou. O passeio atrai desde ciclistas amadores até atletas profissionais.