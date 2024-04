Restaurantes comunitários ampliam refeições gratuitas para população em situação de rua

Alto contraste

Medida passa a valer nos 16 restaurantes comunitários (Gabriel Jabur/Agência Brasília)

Os restaurantes comunitários do Distrito Federal ampliaram a oferta de refeições gratuitas para a população em situação de rua. O decreto, que está em vigor desde sexta-feira (19), determina que sejam servidos café da manhã, almoço e jantar para esse público. Segundo a Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social), a medida passa a valer nos 16 restaurantes comunitários.

Além das refeições, o público também recebe quatro refeições, incluindo lanche, diariamente nos Centros de Referência para População em Situação de Rua (Centros Pop), em Taguatinga e no Plano Piloto, informou a Sedes.

No caso do jantar, é oferecido em apenas quatro unidades, sendo elas a de Planaltina, Recanto das Emas, Pôr do Sol e Arniqueira. Exclusivamente, nos restaurantes comunitários do Recanto das Emas, Sol Nascente/ Pôr do Sol, Planaltina e Arniqueira são servidos café da manhã, almoço e jantar de segunda a domingo, incluindo feriados.

De acordo com a pasta, a previsão é de que o Governo do Distrito Federal amplie o serviço dos restaurantes comunitários de domingo a domingo para todas as unidades. “Neste ano, já teremos mais restaurantes com a ampliação da oferta de refeições, além dos dois novos que serão inaugurados no Varjão e em Samambaia Portelinha”, disse a secretária Ana Paula Marra.

Cardápio especial

Em comemoração aos 64 anos de Brasília, os restaurantes comunitários do DF vão oferecer um cardápio especial nesta terça-feira (23). A Sedes informou que a proposta é “promover uma ação educativa com foco na valorização cultural brasiliense”. Nas unidades será servido frango ao molho pizzaiolo, jardineira de legumes, salada, arroz, feijão e bolo de coco gelado.

→ Horário: Das 11h às 14h

→ Local: Restaurantes Comunitários

→ Valor: R$ 1