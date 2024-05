Retratos de Campbell e Gonçalves são colocados na galeria dos corregedores do TSE

Alto contraste

Cambell e Gonçalves são ministros do STJ (Reprodução/RECORD - 21.05.2024/Reprodução/RECORD - 21.05.2024)

Os retratos dos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Mauro Campbell e Benedito Gonçalves foram inaugurados na Galeria dos Corregedores do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira (21). Campbell tomou posse como corregedor-geral eleitoral no fim de 2021 e Benedito Gonçalves em setembro de 2022.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, participou da cerimônia e elogiou o trabalho dos dois ministros, a quem chamou de “grandes amigos”. Segundo ele, Campbell e Gonçalves são corregedores competentes e trabalhar com eles “dá um grande gosto para fazer com a Justiça Eleitoral possa sempre estar em defesa da democracia”. Além dele, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino, Dias Toffoli e Nunes Marques estavam presentes.

Moraes diz que ambos os ministros passaram por momentos de ataques ao TSE e à Justiça Eleitoral, mas que mantiveram a coesão das corregedorias e garantiram a liberdade de escolha do eleitor brasileiro.

Campbell enalteceu o trabalho da equipe da corregedoria, que teria permitido uma “interlocução razoável” entre as corregedorias regionais. Ele completou dizendo que o trabalho é feito pela “salvaguarda e legítima manifestação cidadã através do voto livre e soberano”.

Gonçalves agradeceu a confiança depositada nele e disse que a função demanda uma atuação rigorosa e imparcial”. “A democracia é um patrimônio de todos nós e depende do nosso engajamento e responsabilidade para se manter viva e pulsante”, completou.

O ministro finalizou a fala desejando que as fotos inauguradas “sejam um símbolo permanente desse compromisso e uma inspiração para todos nós”.

A corregedoria eleitoral

A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral é responsável por fiscalizar a regularidade dos serviços eleitorais no país e por orientar os procedimentos e rotinas a serem observados pelas corregedorias eleitorais nas unidades da federação e cartórios eleitorais.

Além disso, é a unidade que cuida da gestão do cadastro eleitoral, dos dados biográficos e biométricos que estão nele e de gerenciar essas informações.

O corregedor-geral é eleito pelo TSE entre ministros e ministras do STJ que compõem o Colegiado como membros efetivos. Atualmente, o cargo é do ministro Raul Araújo Filho.