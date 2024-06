Seis grileiros são presos em colônia agrícola no Distrito Federal Polícia também apreendeu máquinas que eram utilizadas pelos criminosos no parcelamento irregular do solo

Brasília|Do R7, em Brasília 10/06/2024 - 10h33 (Atualizado em 10/06/2024 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share