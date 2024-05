Senado aprova reajuste de salário de categorias de servidores públicos

Brasília |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

O texto agora segue para sanção do presidente (Jefferson Rudy/Jefferson Rudy/Agência Senado - 29/05/2024)

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (29), um projeto de lei que reajusta os salários de diversas categorias de servidores públicos, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal. O texto agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguindo os acordos firmados entre o governo federal e essas categorias entre dezembro de 2023 e janeiro deste ano.

Os reajustes serão implementados gradualmente, em três parcelas, começando em agosto de 2024, com as subsequentes em maio de 2025 e maio de 2026.

Entre as categorias contempladas, os policiais penais estão entre os que receberão os maiores aumentos, com um reajuste de mais de 77%, podendo chegar a salários de até R$ 20 mil em 2026.

Os servidores da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e os delegados da PF (Polícia Federal) também garantiram reajustes de mais de 27% no projeto. Para a PRF, o salário chegará a R$ 23 mil em 2026, enquanto na PF, os delegados poderão receber até R$ 41,3 mil ao final do governo Lula.

Outras categorias beneficiadas pelo projeto incluem os servidores da ANM (Agência Nacional de Mineração) e da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Além disso, o projeto reestrutura as carreiras de Analista em Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Políticas Sociais, Proteção e Defesa Civil, e os funcionários da Escola Superior da AGU (Advocacia-Geral da União).

Segundo cálculos do Planalto, ao final dos reajustes em 2026, o impacto orçamentário será de aproximadamente R$ 2,24 bilhões.

O líder do governo no Senado e relator da proposta, senador Jaques Wagner (PT-BA), destacou que a atualização dos vencimentos estabelece um “quadro sólido para fundamentar a atuação do Poder Público”.

“Na área da segurança pública, que sempre é alvo de grande atenção do governo, os reajustes salariais dos policiais federais e policiais rodoviários federais, e a estruturação das carreiras com aumento salarial da Polícia Penal Federal, estabelecem um quadro sólido para fundamentar a atuação do Poder Público”, afirmou Wagner.