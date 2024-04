Sesi Lab promove oficina de desenho para celebrar 64 anos de Brasília neste fim de semana Espaço terá atividade para observar céu da capital federal; entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do museu

Atividades interativas são gratuitas (Divulgação/CNI)

O Sesi Lab está com uma programação gratuita para celebrar o aniversário de 64 anos de Brasília , neste fim de semana. O espaço convida o público a participar de oficinas de desenho , observando o céu da capital federal, um dos “cartões postais” da cidade. As atividades acontecem no sábado e no domingo (20 e 21), das 10h às 19h. Para participar, é necessário retirar os ingressos antecipadamente no site ou na bilheteria do museu.

No sábado (20), a varanda do Sesi Lab recebe a oficina “Céu de Brasília”, com capacidade para 20 visitantes. A observação do céu será por meio de filtros gelatinosos coloridos e de binóculos com foco nas nuvens, aves, aviões e outros objetos celestiais.

O espaço terá oficinas temáticas na varanda no domingo (21). A primeira será a “Desenhando e observando Brasília”, das 11h às 12h30. A atividade tem capacidade para 20 participantes. No período da tarde, acontece a mesma atividade de sábado, das 14h às 15h30.

A organização aconselha a chegada com antecedência no local. O museu fica aberto para todos os público. A programação será divulgada na redes do Sesi Lab.

Serviço

Onde: Sesi Lab - Setor Cultural Sul

Quando: Sábado(20) e domingo(21)

Horário: 10h às 19h

Valor: Gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro