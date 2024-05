Vigilância ambiental encontra dois morcegos infectados com raiva no DF Saúde reforça que animais não representam ameaça direta a cães, gatos ou humanos; vacinação é forma de prevenir doença

Morcegos foram encontrados mortos em jardim na Octogonal (Márcio Heitor Stelmo da Silva e Michael L. Z. Lise - )

A Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses encontrou dois morcegos infectados com raiva no Distrito Federal no começo deste mês. Os animais foram recolhidos mortos em 3 e 10 de maio em um jardim da região administrativa Octogonal. Os dois são da espécie Artibeus lituratus e segundo a Secretaria de Saúde casos de raiva em morcegos desta espécie já ocorreram em outros anos no DF e não “representam uma ameaça direta a cães, gatos ou humanos”, pois eles se alimentam apenas de frutas, folhas e insetos”.

“Não é recomendado, portanto, tentar manipular ou matar morcegos vivos, pois não representam perigo direto. Já no caso de morcegos caídos ou mortos, a vigilância ambiental deve ser contactada para fazer o recolhimento, além de se evitar a manipulação dos morcegos por humanos ou animais domésticos”, orienta.

A Secretaria explica que ao longo de todo o ano a Vigilância Ambiental faz o recolhimento de morcegos mortos ou caídos para fazer um acompanhamento epidemiológico dos animais.

“Também é importante lembrar que a raiva entre animais é prevenível por meio da vacinação. Por isso, de maneira preventiva, no sábado (18), foi realizada uma vacinação antirrábica na quadra da Octogonal, tendo sido vacinados 118 cães e 29 gatos. Ao longo de todo o ano, a população de todo o Distrito Federal também pode procurar os núcleos Regionais de Vigilância Ambiental para a vacinação de cães e gatos, serviço ofertado de maneira gratuita (veja lista de endereços)”, pontua.

Em caso de acidente com morcegos, a Secretaria de Saúde também oferece a profilaxia pós-exposição, ela é realizada de acordo com a avaliação das equipes de saúde, uma medida necessária para evitar o desenvolvimento da doença de raiva, caso a pessoa tenha tido contato com o animal infectado. “Em caso de acidente, deve-se buscar uma unidade de saúde para orientação”, diz pasta.

Poda de árvores

Devido ao caso, a Administração Regional da Octogonal recebeu um pedido de parte da população pela poda radical de árvores que atraem os morcegos. “O que solicitamos prontamente ao órgão competente”. Segundo a administração, esse é o primeiro caso registrado esse ano na RA de morcegos encontrados.