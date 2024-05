Quarta parcela do IPVA 2024 começa a vencer nesta segunda no DF Vencimento vai até sexta, conforme os últimos números das placas dos veículos, veja calendário

GDF espera arrecadar R$ 2,1 bi com IPVA 2024 (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília -)

A quarta parcela do IPVA 2024 (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) começa a vencer nesta segunda-feira (20) no Distrito Federal. A escala de vencimento começa pelos números finais 1 e 2, e se encerra na sexta-feira (24), pelos finais 9 e 0. O IPVA é um tributo obrigatório que é pago anualmente pelos proprietários de veículos.

A guia de pagamento pode ser emitida pela internet no site da Secretaria de Economia do DF (veja aqui) utilizando o código do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) para ter acesso às informações. Também é possível baixar o boleto no aplicativo Economia DF.

Veja cronograma de pagamento:

Segunda-feira (20): números finais 1 e 2;

Terça-feira (21): números finais 3 e 4;

Quarta-feira (22): números finais 5 e 6;

Quinta-feira (23): números finais 7 e 8; e

Sexta-feira (24): números finais 9 e 0.

De acordo com a Secretaria de Economia, até o início de maio já foram arrecadados R$ 1 bilhão com o tributo. A previsão é recolher este ano R$ 2,1 bilhões. Os valores são aplicados em políticas públicas do estado, como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

Caso o IPVA do veículo não esteja em dia, o veículo pode ser apreendido pelo Detran.