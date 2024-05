Cidades |Do R7

Avião pousa em rodovia gaúcha para levar mantimentos às vítimas das chuvas Aeronave de pequeno porte viajou do Rio de Janeiro com carregamento de água, remédios e alimentos

Alto contraste

A+

A-

Operação contou com auxílio da Brigada Militar (Reprodução/Instagram/@prefeituradeguaiba)

Um avião de pequeno porte pousou, na tarde de terça-feira (7), na pista da BR-116, em Guaíba, no Rio Grande do Sul, levando água, remédios e alimentos para as vítimas da tragédia que atinge o estado devido às fortes chuvas dos últimos dias.

O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado desde sexta-feira (3), e a chegada dos donativos está sendo feita, principalmente, pela Base Aérea de Canoas, na região metropolitana, e por Caxias do Sul, na serra.

A aeronave saiu do Rio de Janeiro, a ação foi uma iniciativa de empresários, que não quiseram se identificar.

A operação para o pouso e a posterior decolagem do avião da rodovia federal contou com a ajuda da Brigada Militar.

A chuva histórica no Rio Grande do Sul já deixou pelo menos cem pessoas mortas, segundo a Defesa Civil.. Também há 128 desaparecidos e 372 feridas. O governo estadual contabilizou mais de 200 mil pessoas fora de suas casas, das quais 66,7 mil foram acolhidas em abrigos.

Iniciativa foi de um grupo de empresário (Reprodução/Instagram/@prefeituradeguaiba)