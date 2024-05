‘Tragédia no RS é um aviso e Terra está cobrando’, afirma Lula Chuvas e enchentes deixaram, até o momento, 95 mortos no estado; governo atua em diversas frentes para mitigar o problema ambiental

O presidente Lula em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 07.05.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (8), que a tragédia ambiental registrada no Rio Grande do Sul, em decorrência da mudança climática, é um aviso para os seres humanos e que o planeta Terra “está cobrando”. O número de pessoas em mortas em função das chuvas no estado gaúcho subiu para 95.

“E, realmente, quando eu fui lá [no Rio Grande do Sul], é uma coisa estarrecedora. Sinceramente, eu não sei o que Deus está pensando, não sei o que aconteceu no planeta Terra, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando”, afirmou Lula.

“Não é no Rio Grande do Sul, lá foi um [desastre climático], mas têm acontecido coisas estranhas em todo canto desse país e do mundo. E não é apenas agora. Temos tempo para mudar e é por isso que estamos muito empenhados em fazer uma COP no estado do Pará. Todo mundo dá palpite sobre a Amazônia, mas queremos que a Amazônia fale ao mundo o que ela deseja”, acrescentou.

As declarações foram dadas durante cerimônia de anúncio do resultado de cinco modalidades do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, dos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes. São eles: abastecimento de água – rural; periferia viva – urbanização de favelas; prevenção a desastres naturais – contenção de encostas; regularização fundiária e renovação da frota. As categorias somam R$ 18,3 bilhões em investimentos.

Dentro do PAC Seleções, o governo incluiu a modalidade de contenção de encostas e prevenção aos desastres naturais. A medida ocorre em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, que contabiliza 90 mortos pelas chuvas. Todas as obras indicadas pelo estado foram contempladas, afirma o Palácio do Planalto. Ao todo, 91 cidades vão receber obras, cujo investimento será de R$ 1,7 bilhão.