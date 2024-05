Cidades |Do R7

Carros que ficaram submersos são vistos após inundação no RS Enchentes que atingem o estado há um mês podem ter deixado cerca de 200 mil veículos inutilizáveis

Carros que ficaram submersos em pátio de Porto Alegre (RS) (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 26.05.2024)

Após as águas baixarem em Porto Alegre (RS) , centenas de veículos e motocicletas que ficaram submersos podem ser vistos em pátio da capital gaúcha. As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há um mês, na pior catástrofe climática da história, podem ter deixado cerca de 200 mil veículos inutilizáveis.

A projeção é da consultoria Bright Consulting, especializada no setor automotivo, que estima também que, entre os automóveis prejudicados, apenas 30% devem contar com seguro por enchente. Além disso, as concessionárias atingidas devem ter perdido 3 mil carros 0 km que estavam à venda.

A falta de peças para reposição e de mão de obra especializada podem agravar o quadro de recuperação do setor no estado.

A Volkswagen parou no dia 20 a produção de três fábricas em razão da interrupção das entregas de fornecedores de peças gaúchos, cuja produção foi impedida pelas enchentes sem precedentes no Rio Grande do Sul.