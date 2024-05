‘Mar’ de botijões de gás é visto em meio à inundação em Porto Alegre Estado vive a pior catástrofe climática da história, com bairros inteiros embaixo d’água desde o começo do mês

Inundações assolam Porto Alegre e região desde 2 de maio (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.05.2024)

Centenas de botijões de gás de diversos tamanhos foram flagrados flutuando nas águas da inundação na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na terça-feira (14). O estado sofre com a pior crise climática de sua história, com fortes chuvas que deixaram 458 de municípios (mais de 90% do total) em situação de calamidade pública.

Pelo menos 30% do abastecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, no estado está comprometido. Já há relatos de falta de gás de cozinha em Porto Alegre e na região metropolitana.

Bairros inteiros estão embaixo d’água desde o dia 2 de maio, e a previsão é de que a água só comece a baixar de maneira significativa a partir do fim do mês. Mais de 150 pessoas já morreram.