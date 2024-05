Governo federal vai doar 52 mil cestas de alimentos a famílias do Rio Grande do Sul Itens devem começar a ser distribuídos na próxima semana; fortes enchentes no estado já causaram 56 mortes

Prefeitura de Porto Alegre e o Mercado Municipal alagados após chuvas intensas (Gilvan Rocha/Agência Brasil - 3.5.2024)

O governo federal vai doar 52 mil cestas de alimentos às famílias do Rio Grande do Sul afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado nos últimos dias. De acordo com o Executivo, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional já providenciou o empenho de R$ 8,39 milhões para viabilizar a compra dos itens, que devem começar a ser entregues na próxima semana.

A doação das cestas será feita pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os itens serão enviados para a unidade armazenadora da Conab em Canoas e, depois, o governo vai definir as famílias e os municípios a serem contemplados.

“Nós vamos trabalhar em parceria com os municípios e outros órgãos para atender a demanda emergencial de alimentação nesse primeiro momento”, disse o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Neste sábado (4), integrantes do governo estarão em Porto Alegre, conforme definido em reunião da Sala de Situação que foi estruturada, em Brasília, para acompanhar as ações de socorro e assistência aos atingidos pelas fortes chuvas no estado. Entre as agendas, está a instauração do gabinete de crise do governo federal no Rio Grande do Sul.

Edegar Pretto integra a comitiva ao lado dos ministros Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta, (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), do secretário nacional de Assistência Nacional, André Quintão, e da presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana.

Também neste sábado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, coordena em Brasília uma reunião com a presença de 17 ministros e representantes da Conab e PRF (Polícia Rodoviária Federal) para discutir novas ações de ajuda ao Rio Grande do Sul.

A tragédia climática no estado já causou a morte de pelo menos 56 pessoas. De acordo com boletim divulgado às 9h deste sábado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 67 pessoas estão desaparecidas devido às enchentes. As fortes chuvas deixaram 74 moradores feridos. Além disso, 24.666 pessoas estão desalojadas e 8.296 foram levadas para abrigos. O desastre afetou 377.497 moradores do estado e atingiu 281 cidades do Rio Grande do Sul.