Vulnerabilidade da população em desastres é considerada alta em 50% dos municípios brasileiros Dados são do ‘Adapta Brasil’, que avalia as possíveis consequências de mudanças climáticas

Dados são da plataforma 'Adapta Brasil' (Gilvan Rocha/Agência Brasil)

O Adapta Brasil, plataforma do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, considera que a população de 50% dos municípios tem vulnerabilidade alta em caso de desastres naturais, como as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. De acordo com os dados, 2.801 dos 5570 das cidades brasileiras possuem índices considerados altos ou muito altos. Por outro lado, apenas 302 municípios contam com uma classificação de baixa fragilidade.

Gráfico mostra a vulnerabilidade da população dos municípios

Assim como na vulnerabilidade, a plataforma também traz a classificação conforme a capacidade adaptativa de cada região, ou seja, o potencial do sistema se ajustar a possíveis desastres de inundações, enxurradas e alagamentos. De acordo com o índice, 66% dos municípios brasileiros tem baixa capacidade, o que pode dificultar operações de salvamento e reconstrução das áreas atingidas.

Gráfico mostra capacidade de adaptação dos municípios (Reprodução/Adapta Brasil)

Além disso, os dados mostram que o valor per capita de investimentos em proteção ambiental em políticas de adaptação e infraestrutura é considerado baixo em 2.640 regiões, correspondendo a 47% dos municípios brasileiros.

Regiões

As cinco regiões ganharam o índice médio para possíveis ameaças de eventos de inundações, enxurradas e alagamentos. A diferenciação acontece quando vendo a vulnerabilidade das populações. Enquanto o Sudeste e Sul permanecem na classificação mediana, o Centro-Oeste, Nordeste e Norte sobem para a classificação de alta fragilidade.

Gráfico mostra vulnerabilidade das regiões brasileiras (Reprodução/Adapta Brasil)

Já na capacidade de adaptação, o Sul permanece na mesma posição, enquanto as outras quatro regiões apresentam índices baixos de ajustes.

Chuvas na Sul

O Rio Grande do Sul registrou, até o começo da manhã deste sábado (4), 56 mortes e 67 desaparecidos pelas enchentes que atingiram ao menos 281 municípios gaúchos. Em meio aos temporais, o governo federal e de outros estados, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desempenharam esforços a fim de minimizar os danos causados às vítimas e aos municípios. Com a situação, nesta quinta-feira (2), o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública causado pelas chuvas e enchentes.

Além disso, 8.296 pessoas estão em abrigos, 24.666 estão desalojadas e 74 estão feridas. Ao todo, as fortes chuvas atingiram 377.497 moradores da região.

