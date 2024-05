Pelo menos 3,5 mil animais ilhados pela chuva já foram resgatados no Rio Grande do Sul ONGs precisam de mais voluntários que abriguem principalmente cães e gatos, também vítimas da tragédia climática no estado

Equipes atuam no resgate de animais domésticos (Instagram/Grupoamorempatas — 4.5.2024)

As equipes dos governos e de voluntários já resgataram ao menos 3,5 mil animais domésticos ilhados pelas chuvas no Rio Grande do Sul até este domingo (5). O número, no entanto, deve ser maior, já que se formaram diversos grupos de voluntários para o salvamento, principalmente, de cães e gatos que ficaram para trás devido às inundações no estado. As equipes do poder público resgataram 3,2 mil animais até a noite desse sábado (4), e voluntários relatam o resgate de mais pelo menos 350 animais.

Proprietária de um pet shop e de uma creche de animais em Esteio (RS), Carla Ebert conta que recepcionou, apenas nesse sábado (4), 50 animais deixados nas enchentes. Ela relata que civis estão resgatando os animais ilhados e levando para um abrigo cedido pela prefeitura.

“É muito animal. É uma coisa absurda. A gente vai ver quando baixar a água, a gente nem está preparado para isso, devido aos que morreram. É muito triste”, lamentou Carla. “A gente se organizou como pode e as pessoas foram levando os animais”, completou.

A ONG (organização não governamental) Grupo de Resposta a Animais em Desastre diz que, em um dia, realocaram cerca de 100 animais nos municípios de Esteio e São Sebastiao do Caí, na região metropolitana de Porto Alegre.

É muito animal gente, na pontinha do telhado, é muito animal preso na janela, é muito animal que que está nadando incansavelmente, é muito, muito, não consigo passar um número de tantos animais que são. (Carla Sássi, coordenadora da ONG)

Carla acrescentou que a organização precisa de um barco com motor para ampliar os salvamentos, já que a correnteza é forte. “Os pedidos por resgates não param de chegar, mas muitas áreas continuam inacessíveis. Precisamos aumentar nossa equipe a campo e estamos solicitando apoio de embarcações a motor para salvar o maior número de animais possível”, afirmou, em nota, a organização.

Outra ONG que tem atuado no resgate e cuidado de cães e gatos ilhados é a Campo Bom pra Cachorro, que fica no município de Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a ONG, eles regataram 80 animais em um único dia, chegando a 200 animais ao todo retirados de locais inundados pelos voluntários.

Eles não têm mais espaço para receber novos animais e pedem a ajuda de outras pessoas nas redes sociais para poderem acolher, temporariamente, os bichinhos perdidos devido aos alagamentos.

“Novo Hamburgo está mandando muito cachorro para cá. A gente não pode mais aceitar animais aqui. Tem gente chegando aqui sendo grosso com a gente, brigando com a gente, querendo a qualquer custo trazer animais de todos os bairros”, informou em rede social Kayanne Braga, voluntária da organização.