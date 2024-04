Rio de Janeiro |Do R7

Escritora atacada por pit bulls em Saquarema (RJ) deve receber alta nesta semana Roseana Murray, de 73 anos, apareceu pela primeira vez em fotos com a equipe médica e afirmou estar bem

Estado de saúde de Roseana é estável (Divulgação/HEAT)

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, apareceu pela primeira vez em fotos com a equipe médica, nesta segunda-feira (15). Com o quadro de saúde estável, ela deve receber alta ainda esta semana.

Ela está internada desde o dia 5 de abril no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, após ter sido atacada por cães da raça pit bull.

“Agradeço imensamente à comissão de curativos do Hospital Alberto Torres. Elas fazem um trabalho de aranhas douradas sobre a minha pele. Estou bem. A cada dia, melhor”, comentou.

De acordo com o cirurgião plástico Tarcísio Encinas, que operou Roseana, ela recebeu cerca de 250 pontos cirúrgicos pelo corpo. Por conta do ataque, a paciente teve o braço direito amputado, ferimentos no braço esquerdo e precisou ter o lábio superior reconstruído.

A autora foi surpreendida por três cachorros quando caminhava pelo bairro onde mora, em Saquarema, na Região dos Lagos do estado. Gravemente ferida, ela precisou ser levada de helicóptero pelos bombeiros ao hospital.

Os três tutores dos pit bulls chegaram a ser presos por maus-tratos a animais, omissão de cautela e lesão corporal culposa. No entanto, a Justiça do Rio concedeu liberdade provisória aos suspeitos.