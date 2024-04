Com prioridade na restituição, declaração pré-preenchida exige conta gov.br prata ou ouro Nessa modalidade, a declaração já começa com várias informações úteis que facilitam o preenchimento, sem necessidade de digitar

Prazo para entrega começa nesta sexta-feira (15) Prazo para entrega começa nesta sexta-feira (15) (Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O prazo para a entrega da restituição do Imposto de Renda 2024 começa a partir desta sexta-feira (15), e muitos contribuintes vão Ter acesso à documentação pre-preenchida. O serviço importa várias informações úteis do contribuinte que facilitam o preenchimento, sem necessidade de digitá-las. Porém, o contribuinte deve ter a conta gov.br nos níveis ouro ou prata (veja detalhes abaixo). Segundo a Receita, a declaração pré-preenchida pode ser feita em meia hora.

A conta gov.br permite que o cidadão acesse órgãos públicos de maneira on-line e conta com uma tecnologia que permite a confirmação da identidade de quem está acessando. A ferramenta é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros.

O serviço tem três níveis de segurança, que variam segundo a quantidade de verificações feitas pelo usuário: bronze, prata e ouro. Confira cada uma delas:

Nível Bronze

O que posso fazer?

Permite o acesso a serviços digitais menos sensíveis e a poucos serviços públicos. Toda pessoa que entra no sistema começa com a conta neste nível. A partir deste ponto, o próprio usuário pode aumentar a quantidade dos chamados "Selos de Confiabilidade".

Nível Prata

O que posso fazer?

Neste nível, o usuário passa a ter acesso a mais serviços digitais e poderá usar todas as ferramentas do site. Porém, ainda não é o nível mais alto de segurança, principalmente, para assuntos mais sensíveis, como os financeiros.

O que faço para atingir o Nível Prata?

• Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH);

• Validação dos dados via internet banking de um banco credenciado;

• Validação dos dados com usuário e senha do Sigepe (Sistema de Gestão de Pessoas), se for servidor público federal.

Nível Ouro

O que posso fazer?

Aqui, o usuário conta com o nível máximo de segurança, principalmente, para serviços mais sensíveis. Assim, o cidadão passa a acessar qualquer ferramenta digital disponível.

O que faço para atingir o Nível Ouro?

• Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da foto nas bases da Justiça Eleitoral;

• Validação dos dados utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN);

• Validação dos seus dados com Certificado Digital de pessoa física compatível com ICP-Brasil.

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. Mesmo com 78 dias para enviar a documentação, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante.

Para ajudar, uma série de reportagens do R7 ajuda o contribuinte a tirar as principais dúvidas para evitar a dor de cabeça na hora do preenchimento.

No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.