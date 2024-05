Tira-dúvidas IR 2024: como declarar valores recebidos em apostas esportivas?

Alto contraste

A+

A-

Prazo para a entrega do IR termina no dia 31 de maio (Reprodução/Record Brasília)

Valores recebidos por meio de apostas de quota fixa, como as apostas esportivas, estão dentre as exigências da Receita Federal na hora do preenchimento da declaração do Imposto de Renda, que termina no dia 31 de maio. Na série do R7 para esclarecer as principais dúvidas, a reportagem procurou os integrantes da CRCSP (Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) para explicar ao contribuinte como inserir as informações no programa deste ano. Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 ao longo do ano passado. Os atrasados que ultrapassarem o prazo limite ficam sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido, além de risco de registrar problemas com seu o CPF.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Galeria tira-dúvidas IR 2024

Como declarar valores ganhos nas chamadas apostas de quota fixa, como as apostas esportivas?

Os valores das apostas, devem ser declarados como rendimento tributáveis, na fixa de Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, na linha 12, outros, informando os dados como nome e CNPJ da fonte pagadora, descrevendo exatamente do que se trata e indicando o valor.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imposto de Renda 2024

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.