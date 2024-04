Tira-dúvidas IR 2024: Onde informo os valores de um financiamento?

Alto contraste

Série de reportagens tira principais dúvidas do IR 2024 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O R7 preparou uma série especial para tirar dúvidas dos contribuintes sobre como preencher o Imposto de Renda 2024. Desde março, nossos leitores podem enviar perguntas sobre o tema pelas redes sociais do R7 ou da RECORD. O questionamento desta quinta-feira (10) é sobre como declarar um financiamento no programa. Os especialistas e técnicos da Receita Federal explicam que o principal motivo para cair na “malha fina” é cometer erros na hora do preenchimento da declaração.

O professor de contabilidade da FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) Tiago Slavov explica todo o procedimento e exemplifica os meios corretos de informar um financiamento para a Receita.

Onde informo os valores de um financiamento?

“Os valores do financiamento de imóveis ou veículos são informados apenas na ‘descrição’ dos bens e direitos, devendo ser informados no campo ‘valor’ do bem apenas os valores pagos e adicionados no ano. Exemplo: comprei um imóvel de R$ 500.000 em 2023, financiado em 30 anos. No ano de 2023, paguei como sinal, despesas e parcelas o total de R$ 100.000,00. Na ficha de Bens e Direitos irei informar que o saldo em 2022 era R$ 0,00 e o saldo em 2023 era R$ 100.000,00. Informo na descrição do bem a condição do financiamento.

Em 2024, se pagar mais R$ 50.000 com parcelas, o saldo em 2023 será R$ 100.000 e o saldo em 2024 será R$ 150.000 (R$ 100.000 + R$ 50.000). Na Ficha Dívida e Ônus informarei o débito acima de R$ 5.000 para “empréstimos” e outros tipos de parcelamento (como Leasing, por exemplo).”

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.