Tira-dúvidas IR 2024: tive duas fontes de renda, preciso somar os valores para declarar?

Alto contraste

A+

A-

Série do R7 ajuda contribuinte a declarar o IR 2024 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Segundo a Receita Federal, estão obrigados a declarar o Imposto de Renda neste ano quem em 2023 recebeu rendimentos tributáveis totais acima de R$ 30.639,90 ou rendimentos isentos totais acima de R$ 200 mil. Na série do R7 para esclarecer as principais dúvidas, a reportagem recebeu o seguinte questionamento: caso o contribuinte tenha tido dois vínculos, ele deve somar os valores para saber se entra na cota de obrigatoriedade? Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O CRCSP (Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) explica que o contribuinte precisa informar todos os rendimentos ele obteve no exercício anterior que, no caso, é o de 2023.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Galeria tira-dúvidas IR 2024

Tive dois vínculos em 2023. Preciso somar os valores para saber se preciso declarar?

“Sim, a soma dos rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 são obrigatoriamente passiveis de efetuar a declaração de ajuste anual, mesmo que sejam rendimentos distintos.

Publicidade

Lembrando que a declaração de Imposto de Renda é uma declaração de ajuste anual, onde o contribuinte precisa informar todos os rendimentos ele obteve no exercício anterior, que no caso, é o de 2.2023.

Importante consultar um profissional da contabilidade, que possa orientar o contribuinte da melhor forma de efetuar a declaração, seja pelo método de deduções ou simplificado.”

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.