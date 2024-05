‘Vou esperar a ata do Copom, comunicado está muito sintético’, diz Haddad Comitê do Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 10,50% ao ano; patamar se igualou ao de janeiro de 2014

Copom reduziu Selic para 10,50% ao ano (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 9, que prefere esperar a ata para comentar a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária), que cortou em 0,25 ponto porcentual a Selic em reunião finalizada na quarta-feira (8), reduzindo de 10,75% para 10,50% a taxa de juros básica, em decisão dividida. “Eu vou esperar a ata, acho que a ata pode esclarecer melhor o que passou. O comunicado está muito sintético”, afirmou ao chegar à Fazenda.

Questionado sobre a percepção do mercado de a divisão significar mais leniência com a inflação por parte da diretoria indicada pela atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro falou sobre a sinalização do Copom para as próximas reuniões, algo que não constou neste comunicado, pela primeira vez desde agosto do ano passado. “Acho que o guidance era uma coisa muito importante de se observar”, disse.

Na reunião de março, o colegiado do Copom tinha indicado que manteria o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual da Selic para este encontro. Nas últimas semanas, no entanto, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, já vinha dando indicações de que poderia adotar uma postura mais hawkish (agressiva), levando em conta a postergação do início da flexibilização da política monetária dos Estados Unidos. O cenário doméstico, incluindo a mudança na meta fiscal, inspirava preocupação, mas a situação das chuvas no Rio Grande do Sul adicionou incertezas ao processo.

O resultado do Copom foi dividido. Os cinco diretores, incluindo o presidente, que já estavam no BC antes de Lula assumir a presidência, votaram pelo corte de 0,25 p.p.. Já os quatro nomes indicados pelo petista optaram por redução de 0,50 p.p..