Enchentes no Rio Grande do Sul |Do R7, com informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Canal exclusivo no ‘Disque 100’ ajuda na localização de pessoas e resgates no Rio Grande do Sul É importante ressaltar que qualquer pessoa de qualquer local do Brasil pode utilizar os canais disponibilizados

Alto contraste

A+

A-

Ligação pode ser feita de todo o Brasil ( Lauro Alves/Secom/Governo do Rio Grande do Sul)

O MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) criou um canal no ‘Disque 100′ exclusivo para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A partir desta terça-feira (7), moradores e autoridades locais podem fazer denúncias de pessoas desaparecidas, incluindo crianças e adolescentes, além de solicitar resgate imediato para si mesmo ou terceiros. Segundo a pasta, o objetivo é “superar violações de direitos durante a catástrofe socioambiental que assola o estado”.

Na primeira opção, a gravação eletrônica disponibiliza espaço para recebimento de informações sobre crianças e adolescentes desaparecidas ou desacompanhadas de pais/responsáveis, em articulação com o Tribunal de Justiça do RS e Conselhos Tutelares. Na opção 2, a sociedade pode relatar sobre o desaparecimento de pessoas em geral.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outras formas de contribuir nesta sessão também estão disponíveis. Ao teclar a terceira opção, digitando 3, a população tem a oportunidade de solicitar resgate imediato ou apresentar informações para resgate de pessoas conhecidas.

Na quarta opção, é possível pedir ajuda aos municípios atingidos. Por fim, ao digitar a tecla 5, o cidadão pode se voluntariar a trabalhar na região ou oferecer doações.

Publicidade

Veja numeração de todos os canais

Disque 100 + opção 1 - informações sobre crianças e adolescentes desaparecidas ou desacompanhadas de pais/responsáveis

- informações sobre crianças e adolescentes desaparecidas ou desacompanhadas de pais/responsáveis Disque 100 + opção 2 - relatar sobre o desaparecimento de pessoas em geral

- relatar sobre o desaparecimento de pessoas em geral Disque 100 + opção 3 - solicitar resgate imediato ou apresentar informações para resgate de pessoas conhecidas

- solicitar resgate imediato ou apresentar informações para resgate de pessoas conhecidas Disque 100 + opção 4 - pedir ajuda aos municípios atingidos

- pedir ajuda aos municípios atingidos Disque 100 + opção 5 - se voluntariar a trabalhar na região ou oferecer doações

Ouvidora nacional de Direitos Humanos, Luzia Cantal reforça que a colaboração social é fundamental para que os desafios sejam enfrentados de modo eficiente. “A mobilização nacional fortalece a resposta aos desastres, e reforça o sentimento de pertencimento e solidariedade em todo o país em relação aos atingidos”, enfatiza.

Publicidade

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Militares prestaram apoio a agentes da Defesa Civil durante o fim de semana Divulgação/Marinha do Brasil - 04.05.2024

É importante ressaltar que qualquer pessoa de qualquer local do Brasil pode utilizar os canais disponibilizados para reportar denúncias, solicitar ajuda ou orientações relacionadas às recentes tempestades que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, assim como questões relacionadas a crianças e adolescentes desaparecidos ou separados de seus responsáveis.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para entrar em contato com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, basta discar 100 do telefone fixo ou celular. O canal também pode ser acessado por meio do WhatsApp no número (61) 99611-0100; pelo Telegram (basta digitar “direitoshumanosbrasil” na busca do aplicativo); no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, disponível também para videochamadas em Libras “Língua Brasileira de Sinais”