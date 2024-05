Projeto da dívida do RS com a União será submetido nesta quarta a Lula, diz Haddad De acordo com ministro da Fazenda, resultado da matéria deve ser anunciada pelo presidente da República ainda nesta semana

O ministro Fernando Haddad em agenda (Diogo Zacarias/MF - 22.04.2024)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que vai enviar nesta quarta-feira (8) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o projeto sobre a suspensão da cobrança da parcela mensal da dívida do Rio Grande do Sul com a União. “Possivelmente, anunciada por ele entre hoje e amanhã”, disse Haddad em entrevista à EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

A proposta foi finalizada pela Fazenda e encaminhada ao Ministério da Casa Civil. Agora, falta a resposta final de Lula. A princípio, a suspensão da dívida deve ser aplicada até o fim da calamidade decretada no Rio Grande do Sul, em 31 de dezembro de 2024. Nos cálculos do governo gaúcho, a cobrança representa cerca de R$ 3,5 bilhões.

“A questão da dívida: a Fazenda encaminhou ontem à Casa Civil e será submetida hoje ao presidente, possivelmente anunciada por ele entre hoje e amanhã. A não ser que haja um detalhe para resolver”, disse Haddad, acrescentando que a medida será inclusa no debate sobre os demais estados que também devem à União.

“Obviamente, isso se inserirá numa negociação que envolve estados que não estão afetados pela calamidade climática, mas que já estavam discutindo com a Fazenda a ideia de troca de juros por educação. Uma ideia que está sendo debatida no país e que reduz a taxa de juros no contrato substancialmente, e, em contrapartida, você aumenta o tempo de permanência dos jovens na escola. É ampliar o atendimento em tempo integral nas escolas”, completou.

Haddad aproveitou a entrevista para, mais uma vez, demonstrar solidariedade ao povo gaúcho. “Todos nós voltamos com o sentimento de que cada um de nós tem que trabalhar o máximo possível para atenuar os efeitos da catástrofe”, destacou.

Segundo as atualizações do boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado às 9h desta quarta, o número de mortos por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul é de 95. Além disso, são 128 desaparecidos, 158.992 desalojados e mais de 66.434 pessoas em abrigos. A estimativa é que as enchentes já tenham afetado 1.450.078 moradores de 414 cudades.