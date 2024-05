Confira imagens impressionantes dos regates às vítimas das enchentes no RS

Alto contraste

Militares e policiais federais ajudam no resgate (Reprodução/Marinha do Brasil)

A pior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul deixou milhares de pessoas sem casa, com nada mais do que as roupas do corpo. Para atuar no resgate e auxílio das vítimas das enchentes, agentes de diversos órgãos e voluntários se revezam para localizar e retirar crianças, adultos e idosos ficaram ilhados em casas, escolas e telhados . Veja a seguir as principais imagens dos resgates e conheça mais sobre as técnicas utilizadas.

Homens da Marinha, Exército e Aeronáutica foram deslocados para a Região Sul para ajudar as autoridades locais a localizar e salvar a população. Com técnicas de rapel, os militares atuam em helicópteros, caminhões, barcos e motos aquáticas. Em uma das cenas mais emocionantes, o 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral resgatou uma criança no bairro de Mathias Velho, em Canoas, uma das áreas mais atingidas. Além disso, pessoas e animais em cima de telhados e moradores com mobilidade comprometida também receberam ajuda dos militares.





Em outra situação, um militar resgata das inundações um bebê, que é entregue por uma mulher enrolado em um cobertor e, em questão de segundos, a criança é posta no helicóptero para ser levada a um local com segurança. “É o símbolo da esperança”, comemoraram os internautas nas redes sociais.

Outro papel importante das Forças Armadas é a distribuição de alimentos e produtos de higiene para os atingidos e de oxigênio para hospitais da região. Médicos militares também auxiliam nos primeiros socorros dos resgatados feridos.

Tecnologia

A tecnologia também é uma grande aliada na hora de resgatar a população. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), um dos instrumentos utilizados são os NVG (sigla em inglês para óculos de visão noturna).

“O NVG é capaz de apoiar as operações em variados tipos de cenários, aumentando a segurança de voo e potencializando o emprego dos meios aéreos para que a tripulação consiga realizar missões praticamente sem referências visuais para o olho humano”, explicou.

Ainda de acordo com os militares, sempre que a população avistar um helicóptero à noite, as vítimas devem utilizar algum tipo de iluminação, como lanternas, para facilitar a visualização e identificação. A iluminação foi necessária para o resgate de um homem ilhado, que, com o auxílio de uma vela, conseguiu chamar a atenção de integrantes da Marinha.

Homem usou vela para chamar resgate (Divulgação/Marinha)

A PF (Polícia Federal) também atua na localização e transporte de famílias que tiveram suas casas afetadas pelas fortes chuvas. Os agentes atuam com outras instituições públicas e a sociedade civil e com a presença ostensiva para coibir furtos e dar segurança à rede de voluntários que atua em colaboração com os salvamentos.

Nessa terça-feira (7), mais de 700 pessoas desabrigadas e 200 animais nas regiões de Porto Alegre, Canoas e Eldorado do Sul foram resgatados.

Emenda de resgate

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou nessa terça (7) que o governo federal criou uma espécie de “emenda de resgate emergencial” para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul. A ideia é que os recursos já indicados por parlamentares possam ser remanejados para as áreas de saúde, defesa civil e assistência social.

A chamada emenda de resgate emergencial já soma R$ 1,3 bilhão para os municípios em situação de calamidade no RS. Padilha explicou os gastos até o momento com o estado e a previsão para os próximos dias, sendo R$ 542 milhões já pagos e outros R$ 246 milhões que serão pagos até o final desta semana.

Além disso, há R$ 480 milhões de transferências especiais e R$ 150 milhões de emendas de comissão, sendo R$ 88 milhões pagos até esta sexta-feira (10).