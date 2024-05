Dona dos ‘maiores lábios do mundo’ ignora avisos médicos para conseguir mais cirurgias

Alto contraste

Desde 2018, a influenciadora búlgara Andrea Ivanova, 26, foi submetida a 43 procedimentos estéticos nos lábios, seios, mandíbula e queixo. Jornada que lhe garantiu nas redes sociais o título de “dona da maior boca do mundo”.

No entanto, recentemente, um dos médicos que atende a jovem acredita que ela ultrapassou os limites do saudável: “Meu médico está preocupado com a necrose do tecido dos meus lábios, mas, contanto que eu tome cuidado e me lembre de me hidratar, ficarei bem”, explicou, conforme reportado pelo tabloide britânico Daily Mail.

“Estou absolutamente convencida de que continuarei com os procedimentos”, completou, além de revelar que procurou outro profissional para continuar com as cirurgias.

Apenas em fevereiro deste ano, Andrea realizou seis intervenções no rosto, que incluíram modelagem, do queixo e mandíbula, aumento dos lábios e aperfeiçoamento das maçãs do rosto.

A própria influenciadora já admitiu que a recuperação após cada procedimento tem sido mais complicada. Ao todo, ela já investiu o equivalente a R$ 140.000 em busca da imagem pretendida.