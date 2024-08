Turista engolida por buraco na Malásia está desaparecida há uma semana Indiana de 48 anos caminhava por calçada de Kuala Lumpur, quando o chão cedeu sob os pés dela Hora 7|Do R7 30/08/2024 - 15h07 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h08 ) ‌



A turista indiana Vijaya Lakshmi Gali, 48, passava as férias com o marido e amigos em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Na manhã do dia 23 de agosto, ela caminhava por uma calçada, em direção ao local onde tomaria o café da manhã. No entanto, antes que chegasse ao destino, um buraco surgiu sob os pés dela, o que a fez cair e desaparecer desde então.

Operações de busca e salvamento são realizadas pelas autoridades no perímetro da ocorrência. “Enquanto isso, um segundo buraco também se abriu a cerca de 50 metros do primeiro — levantando temores sobre se a área é segura ou não”, reportou o site de notícias indiano Firstpost.

Nas primeiras 17 horas de trabalho, interrompidos devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, apenas os chinelos de Gali foram encontrados. A polícia acredita que ela tenha sido levada por correntes de água subterrânea. As imediações da ocorrência estão bloqueadas, enquanto, novas buscas foram iniciadas na última quinta-feira (29).

O acidente com Gali é atribuído à formação de um sumidouro, quando uma cavidade começa a crescer no subsolo, de maneira que a superfície permaneça intacta, até ceder sob o próprio peso. Esse processo pode ser desencadeado por água de chuva ácida ou erosão subterrânea. O último caso também pode ser provocado pelo vazamento de algum cano local. O buraco em questão, por exemplo, abriu em uma área próxima a uma estação de tratamento de esgoto.

Um oficial do governo malaio informou que todo o apoio possível é oferecido aos familiares da vítima.

Turista engolida por buraco na Malásia continua desaparecida Reprodução/Daily Mail