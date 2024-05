Buscas por helicóptero que caiu com presidente do Irã envolvem drones e montanhistas Cerca de 40 equipes fazem buscas por solo; buscas aéreas não começaram devido ao mau tempo na região

Buscas por helicóptero que caiu com presidente do Irã (Ali Hamed Haghdoust/IRNA/Reprodução)

As buscas pelo helicóptero que caiu com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, neste domingo (19) envolvem 40 equipes de resgate, drones e montanhistas. A informação é da Irna (Agência de Notícias da República Islâmica). O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, disse à televisão estatal iraniana que, sobrevoar a região é “impossível” devido às condições meteorológicas.

O helicóptero caiu em uma área de floresta em na região de Varzaqan, no noroeste do país. O presidente e uma comitiva com o alto escalão do governo iraniano voltavam da cerimônia de inauguração de uma barragem na fronteira do Irã com o Azerbaijão.

Inicialmente, interlocutores do governo afirmaram que se tratava de um “pouso de emergência”, mas após algumas horas passaram a tratar o caso como acidente.

Ebrahim Raisi, presidente do Irã (X/raisi_com)

Segundo Vahidi, houve contato com pessoas da equipe do presidente, mas as condições de isolamento da região tornam o contato difícil. “Tendo em conta que a zona é montanhosa e é difícil estabelecer contato, esperamos que as equipes de resgate cheguem rápido ao local do incidente para nos dar mais informações”, disse.

“Equipes de resgate e drones foram enviados para a área, mas devido à impassibilidade da área, suas condições montanhosas e florestais, bem como condições climáticas desfavoráveis, especialmente neblina pesada, a operação de busca e resgate levará tempo”, informa a nota da agência estatal.

A mídia local iraniana também informa que está chovendo forte na área do distrito de Varzaghan e é difícil para as equipes de resgate e busca caminharem em meio ao nevoeiro.

O ministro da Saúde do Irã, Bahram Einollahi, informou à TV estatal que todo o equipamento médico, incluindo ambulâncias, médicos especialistas e cirurgiões, foram enviados para a área do acidente para ajudar possíveis feridos.

Ao todo, o comboio do presidente incluía três helicópteros, dois deles teriam pousado em segurança. Entre os membros da comitiva estava o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental Malek Rahmati e o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem.

Ebrahim Raisi tem 63 anos e é presidente do Irã desde 2021, após vencer as eleições no país com 60% dos votos.