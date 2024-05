Destroços do helicóptero que transportava o presidente do Irã são encontrados Detalhes sobre a condição do chefe de Estado não foram revelados; acidente ocorreu neste domingo (19)

Alto contraste

A+

A-

Presidente do Irã momentos antes de sofrer acidente

Destroços do helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e sua comitiva foram encontrados, segundo informações da agência de notícias estatal República Islâmica (IRNA). O presidente da Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano — organização humanitária não-governamental —, Pir-Hossein Kolivand, já havia confirmado que as equipes de resgate identificaram o local da queda e as buscam ocorriam em uma área remota do país.

Ainda não foram revelados detalhes sobre a situação do presidente, só que a “condição não é boa”. Pelo menos 73 equipes estão na área do acidente, perto da vila de Tavil, na província iraniana do Azerbaijão Oriental, de acordo com Pir-Hossein Kolivand.

Um vídeo divulgado pela TV estatal iraniana revelou imagens de Ebrahim Raisi dentro do helicóptero momentos antes da queda.