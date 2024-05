Israel localiza corpo de brasileiro feito de refém pelo Hamas na Faixa de Gaza

Alto contraste

Reféns foram mortos no dia do ataque do Hamas (Reprodução/Redes Sociais/@IDF)

As forças de segurança de Israel localizaram, na madrugada desta sexta-feira (24), o corpo do brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos, após uma operação de inteligência no norte da Faixa de Gaza, na cidade de Jabalya. As informações foram confirmadas pelo porta-voz do exército israelense, que também divulgou que outros dois corpos foram encontrados no mesmo lugar, e já tiveram as identidades confirmadas. O trio foi capturado durante as inovações do grupo terrorista Hamas, no dia 7 de outubro do ano passado. Ainda de acordo com os militares israelenses, os reféns foram mortos no mesmo dia.

Em uma postagem nas redes sociais, as forças de defesa do país confirmaram que os corpos já estão em Israel, e que a ordem é trazer todos os reféns “de volta para casa”.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, and Orion Hernandez were murdered during the October 7 Massacre and were abducted to Gaza by Hamas terrorists.



Their bodies were rescued overnight during a joint IDF and ISA operation in Jabaliya, and brought back to Israel.



We will continue… pic.twitter.com/3oFnZEgf8C — Israel Defense Forces (@IDF) May 24, 2024

Nisenbaum, de 59 anos, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e se mudou para Israel ainda na adolescência. Ele era pai de duas filhas e avô de cinco crianças e aguardava o nascimento do sexto neto. Trabalhava no setor de tecnologia, mas também era motorista de ambulância voluntário na organização United Hatzalah.

A família de Michel vinha fazendo uma enorme campanha nas redes sociais para localizar o brasileiro, que tinha dupla cidadania. No final de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no Palácio do Planalto, Mary Shohat e Hen Mahluf, respectivamente a irmã e a filha de Michel. Nas redes sociais, o chefe do Executivo reafirmou a posição do Brasil em libertar os reféns. Até a última atualização da reportagem, o Itamaraty não se pronunciou sobre a confirmação da morte do brasileiro.

Recebi hoje, no Palácio do Planalto, Mary Shohat e Hen Mahluf, a irmã e a filha de Michel Nisembaum, brasileiro sequestrado pelo Hamas. Expressei minha solidariedade e falei dos esforços que o governo brasileiro têm feito, junto aos países da região, para a libertação dos reféns.… pic.twitter.com/chtMv7A1ij — Lula (@LulaOficial) December 11, 2023

Familiares e amigos descrevem Nisenbaum como uma pessoa divertida, bem-humorada, que adorava viajar. Recentemente, ele havia concluido um curso de guia de turismo e estava empolgado com a perspectiva de realizar seu sonho de trabalhar na área. Ele falava três línguas e já acompanhava grupos de turistas em alguns passeios por Israel.