Vitória de Putin significa mais seis anos de guerra e tensão entre Rússia e Ocidente

A morte do líder da oposição russa, Alexei Navalny, em uma prisão no Ártico, nesta sexta-feira (16), fez com que autoridades estrangeiras colocassem o óbito na conta do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre quem normalmente recaem as suspeitas sempre que um desafeto dele morre. O fato de o opositor ter sido envenenado em um avião comercial, em 2020, e sobrevivido, também contribuiu para fortalecer a teoria de que o mandatário queria eliminá-lo