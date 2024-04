Belo Horizonte começa a vacinar crianças contra a gripe

Alto contraste

Crianças com idades a partir de seis meses e com menos de 6 anos começarão a ser vacinadas gratuitamente contra a gripe em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (25).

Crianças com idades a partir de seis meses e com menos de 6 anos começarão a ser vacinadas gratuitamente contra a gripe em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (25).

Até então, o imunizante estava disponível para os idosos de 80 anos ou mais, gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto. O grupo, que abriu a campanha na última quarta-feira (20), ainda pode receber o medicamento no serviço público.

A estimativa da prefeitura é que a cidade tenha 118 mil crianças na faixa etária convocada. Elas serão atendidas exclusivamente nos Centros de Saúde, que são 152. O atendimento acontece das 08h às 17h. O endereço das unidades pode ser consultado neste link.

"Para reduzir as complicações, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza, a Secretaria Municipal de Saúde antecipou a campanha. O objetivo é garantir a proteção dos públicos mais vulneráveis o mais breve possível. As doses ofertadas são trivalentes, ou seja, protegem contra influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B. É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas", declarou a Secretaria Municipal de Saúde.

Veja os documentos necessários para receber a vacina:

• Documento de identificação com foto.

• CPF,

• Cartão de vacina.

Pontos de vacinação

Além dos centros de saúde, a vacina contra a gripe também está disponível em Belo Horizonte nos hospitais que têm equipe própria de aplicação.

A partir desta segunda-feira, um ponto extra de imunização passará a funcionar na Faculdade Kennedy/Promove, na rua Sarzedo, 31, no bairro Prado, na região oeste da cidade. Os atendimentos vão acontecer às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 09h às 16h.

Apenas adultos podem ser vacinados nos pontos extras.