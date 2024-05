Minas Gerais |Do R7

Cineasta mineiro Guilherme Fiúza morre aos 58 anos em BH Primeiro longa-metragem dirigido por Fiuza foi “O menino no espelho”, de 2014, baseado na obra de Fernando Sabino

O cineasta Guilherme Fiúza morreu na noite deste sábado (04), em Belo Horizonte, aos 58 anos. Fiúza foi presidente do SINDAV-MG (Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais) e um dos profissionais mais conhecidos do setor.

Em dezembro de 2023, ele participou do especial “Fernando Sabino, o Homem no espelho”, da Record Minas, relembrando como foi dar vida a obra do escritor mineiro nos cinemas. (Veja a reportagem abaixo)

O primeiro longa-metragem dirigido por Fiuza foi “O menino no espelho”, de 2014, baseado na obra de Fernando Sabino. Ele ganhou menção honrosa no festival de cinema Cine PE 2014 com o trabalho.

À época, Fiúza reconheceu a importância das obras literárias transformadas em filme. “O que eu acho mais importante, é que a gente leva o público que já assistiu a discutir e que não leu a ter a curiosidade de ler”, declarou.

A Secult (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais) lamentou a morte e se solidarizou com familiares e amigos.

Fiúza iniciou sua carreira no mercado de cinema em 1993, na área de produção. Logo em seguida, trabalhou como assistente de direção ao lado de Helvécio Ratton no filme “Uma onda no ar”.

Dez anos depois, em 2003, o cineasta retornou à produção executiva nos filmes “Depois daquele baile”, dirigido por Roberto Bomtempo, e “Batismo de sangue”, de Helvécio Ratton.

Fiúza também foi professor. Ele “lecionou na ECITV (École d’internet et de télévision) e no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, no curso de Cinema e Audiovisual”, segundo a Secult. Em 2006, o cineasta fundou a produtora Abuzza Filmes.