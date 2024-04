PDT lança pré-candidatura de Duda Salabert à Prefeitura de BH

Minas Gerais |Pablo Nascimento, do R7, e Vinícius Rangel, da Record Minas

Duda Salabert Duda Salabert é deputada federal por Minas Gerais (Vinícius Rangel / Record Minas)

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) oficializou, nesta quinta-feira (18), a pré-candidatura da deputada federal Duda Salabert à Prefeitura de Belo Horizonte nas Eleições 2024. A confirmação do nome foi feita durante evento na região centro-sul, nesta noite.

Políticos e lideranças estiveram presentes no evento. Dentre eles, o ministro de Previdência Social, Carlos Lupi. Antes da cerimônia, Duda Salabert concedeu entrevista exclusiva ao quadro MGR na Política, da Record Minas. A parlamentar revelou que uma das preocupações de sua eventual gestão será a educação, com foco em ampliar a educação em tempo integral e garantir aos professores o maior salário dentre as capitais brasileiras.

“Agora que temos viabilidade e fôlego [de candidatura], vamos criar um programa de fato popular, ouvindo a população, entendendo os dilemas do trânsito, da educação e da saúde pública”, comentou.

Outro ponto sensível, segundo a pré-candidata, é a mobilidade urbana. “Não podemos tratar isso [dificuldades do trânsito da cidade] como uma coisa normal. Discutir a mobilidade urbana e enfrentar, sobretudo, a máfia do transporte público, carece de coragem e nós do PDT vamos mostrar essa possibilidade”, completou.

Duda Salabert é professora de literatura. Em 2018 ela concorreu ao Senado, mas não foi eleita. Em 2020, ela foi eleita vereadora de Belo Horizonte e conquistou o primeiro cargo político. Na época, Duda foi a pessoa mais votada do Legislativo belo-horizontino e a primeira pessoa transgênero a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Em 2022, Duda concorreu à Câmara Federal e foi eleita deputada com 208.332 votos, cargo que ocupa até hoje.

Veja a íntegra da entrevista com Duda Salabert:

