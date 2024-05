Show de Andrea Bocelli em BH terá reencontro de família dividida entre a Bahia e Portugal

Alto contraste

Uma das filhas dos idosos, que vive em Portugal, também vai viajar até a capital mineira para rever os pais após quatro anos (Divulgação/Arquivo Pessoal)

O mês de maio promete fortes emoções para uma família de Vitória da Conquista, cidade do interior da Bahia. Os filhos se juntaram para presentear os pais com ingressos e viagem para assistir ao show do tenor italiano Andrea Bocelli, em Belo Horizonte. A apresentação vai abrir a turnê do artista no Brasil, no próximo dia 17 de maio.

A emoção não vai se limitar à realização do sonho de ver um show ao vivo do artista. Uma das filhas dos idosos, que vive em Portugal, também vai viajar até a capital mineira para rever os pais após quatro anos.

Laiza conta que se tornou fã de Andrea Bocelli graças ao pai (Acervo pessoal / Laiza Tavares)

“Vai ser um grande encontro da nossa família. Assim que começaram as vendas dos ingressos, nós já compramos de presente para os nossos pais. Depois, meus irmãos decidiram ir também. Uma irmã vai vir de Portugal e vamos encontrar outra irmã que mora em Belo Horizonte”, conta Laiza Tavares, de 38 anos.

Laiza e os irmãos ouvem Andrea Bocelli desde a infância. A influência veio do pai, um apreciador de música clássica. “Ele se tornou fã do Bocelli quando viu uma reportagem falando sobre a cegueira dele desde a infância”, relembra a esteticista.

“Aqui na Bahia o arrocha é muito forte, mas na minha família só toca Andrea Bocelli. Já ouvi piadas por causa disso. Pessoas disseram que eu era uma menina com espírito de idosa por ouvir música clássica, mas não me importo”, conta rindo.

A família guarda CDs do cantor e montou uma playlist na internet com canções de Boccelli para treinar para o show. “Aqui em casa não toca outra coisa”, diz a esteticista que vai viajar 833 km para assistir o tenor em Belo Horizonte. A viagem, que deve ser feita de carro, deve durar pouco mais de 12 horas.

Andrea Bocelli no Brasil

Andrea Bocelli fará quatro shows no Brasil com a turnê que celebra os 30 anos de carreira. A temporada brasileira começa no dia 17 de maio, em Belo Horizonte. Em seguida, o tenor passará por Brasília, no dia 21, e finalizará em São Paulo, nos dias 25 e 26. Artistas de diferentes países vão subir ao palco como convidados. Dentre eles, a brasileira Sandy.

