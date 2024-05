Alto contraste

Antes da nova geração, Audi A4 e A5 voltam a ter tração quattro

As linhas A4 e A5 terão muito em breve uma nova geração na Europa, provavelmente com motores híbridos. Enquanto isso não acontece, a Audi do Brasil renova o sedã e o sedã cupê com uma atualização importante. A tração integral quattro de nova geração passa novamente a ser oferecida na dupla.

Com o conhecido motor 2.0 TFSI de 204cv e 32kgfm de torque combinado com tração quattro do tipo integral e câmbio Stronic de 7 velocidades temos de volta um pouco do que foram as versões de 252cv, que tiveram potência reduzida graças ao Proconve PL7.

Embora sejam os mesmos carros, há mudanças pequenas e mais equipamentos, além de uma proposta mais esportiva para ambos também no visual.

Audi A4

A versão mais tradicional começa com faróis do tipo Full LED, lanternas traseiras também com LED dinâmico e bancos rebatíveis, além de novas molduras na dianteira e também no spoiler do para-choque traseiro. As rodas também mudam de desenho na versão Prestige de R$ 334 mil.

A versão seguinte é a S-Line, que traz bancos esportivos com memória e ajuste elétrico, detalhes em alumínio claro no painel, volante de base reta e teto solar além de ar condicionado digital de três zonas.

O preço da versão superior é R$ 360 mil. Som premium Bang&Olufsen custa R$ 9 mil adicionais e para ter controle de cruzeiro adaptativo custa mais R$ 7 mil. Estas rodas da imagem com pinça vermelha de perfil esportivo faz parte do pacote Black por mais R$ 7 mil. Os faróis LED Matrix custam R$ 13 mil adicionais.

Audi A5

O renovado Audi A5 2025 agora ganhou uma versão de acesso chamada Advanced, que tem teto solar, ajuste elétrico dos bancos dianteiros e pacote com controle de cruzeiro adaptativo. Os faróis são do tipo LEd Matrix superiores aos full LED e rodas de 19 polegadas, além do ar de três zonas por R$ 360 mil.

A versão seguinte é a S-Line e traz rodas diferentes e maiores com 20 polegadas, teto preto, bancos elétricos também com memória, acabamento com uma faixa mais clara no painel ao preço de R$ 395 mil. O pacote Black e som premium B&O também são cobrados separadamente assim como as cores especiais perolizadas e metálicas por R$ 2,2 mil.

Primeiro contato com as novidades

Tivemos a chance de testar os renovados Audi A4 e A5 na pista de testes da Goodyear, em Americana, no interior de São Paulo. A intenção da Audi era oferecer um primeiro contato com estes veículos que voltam a oferecer a tração integral quattro.

Em uma pista molhada e delimitada por cones, aceleramos o Audi A5 quattro em meio às curvas fechadas do trajeto e pudemos testar melhor o controle de torque, que envia a força do motor para as rodas traseiras para melhor controle. Vale lembrar que a tração quattro foi oferecida em carros de linha da Audi pela primeira vez em 1987. Hoje o sistema quattro ultra usa embreagem eletro-hidráulica presente também no eixo traseiro.

A aceleração em linha reta também foi testada na pista da Goodyear. Ambos veículos têm boa resposta graças ao motor 2.0 TFSI. Embora não tenham o mesmo brilho das versões de 252cv, ainda rendem emoção ao volante graças à tração quattro ao entrarmos na curva do circuito.

Mas antes que o consumidor e fã da marca pense que em breve terá um produto desatualizado é importante saber que a estreia da nova geração vai demorar um pouco para chegar. Talvez em 2026. Enquanto isso voltamos a ter o A4 e A5 com um diferencial importante de diversão ao volante ainda que com preços mais altos na versão 2025.





