Audi confirma novos A4 e A5 no Brasil: veja os preços Novidades chegam com o mesmo motor 2,0 litros TFSI de 204cv e sistema híbrido leve

Alto contraste

A+

A-

Depois de celebrar os 30 anos do Brasil, trazer novidades para a linha RS6 e anunciar o Q6 E-tron que chega esse ano, a Audi confirmou os novos A4 e A5 com motor híbrido leve, tração integral Quattro ultra, novo visual e mais equipamentos.

Novos Audi A4 e A5 Novidades estreiam com novo visual e mais equipamentos no Brasil

No caso do sedã tradicional A4 serão daus versões: Prestige 40 TFSI quattro S Tronic de R$ 333.990 e S line 40 TFSI quattro S Tronic de R$ 359.990.

Novos Audi A4 e A5 Novidades estreiam com novo visual e mais equipamentos no Brasil

Já o A5 será oferecido com duas variantes: Advanced 40 TFSI quattro S Tronic por R$ 359.990 e S Line 40 TFSI quattro S Tronic de R$ 394.990. A versão Advanced de perfil mais acessível é inédita no A5 oferecido no Brasil.

Novos Audi A4 e A5 Novidades estreiam com novo visual e mais equipamentos no Brasil

O motor tanto do Audi A4 quanto do A5 é o mesmo 2,0 litros quatro cilindros TFSI turbo com injeção direta e sistema híbrido leve com 204cv e 32,6kgfm de torque conectado ao câmbio S-tronic e sistema de tração integral Quattro ultra, já disponível em outros veículos.

Publicidade

Novos Audi A4 e A5 Novidades estreiam com novo visual e mais equipamentos no Brasil

“Queremos oferecer aos nossos clientes a melhor experiência ao volante em termos de performance, conforto e segurança. Nesse sentido, a consagrada tração quattro vem mostrando nos últimos 40 anos que é possível oferecer uma dinâmica de condução única em todos os tipos de terrenos. Estamos muito felizes em trazer essa tecnologia aos modelos Audi A4 e Audi A5″, afirma Renato Celiberti, head de vendas da Audi do Brasil.

Nas próximas semanas a Audi deverá fazer oficialmente o lançamento do A4 e do A5 2025 no Brasil.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.