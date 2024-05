Anti-Corolla, BYD King já está no Brasil e deve ser lançado em julho Sedã médio quer dificultar a vida do Corolla híbrido

A BYD trouxe dentro do navio Explorer NO.1 que acaba de desembarcar em Pernambuco o novo sedã médio King, mas não informou quando o sedã híbrido será vendido por aqui. O modelo, que chega para brigar com o Toyota Corolla terá motorização híbrida, que pode entregar até 205cv e deve desembarcar nas concessionárias em meados de julho.

Navio Explorer 1 da BYD Navio transportou 5.000 veículos para o Brasil e chegou em Suape/PE

O BYD King chegou ao Brasil dentro do navio Explorer NO.1, que tem trouxe para cá mais de 5 mil veículos da China direto para o Porto de Suape, em Pernambuco. Contudo, não quer dizer que esse total seja apenas do sedã híbrido.

Visualmente, o King traz dianteira com acabamento cromado na grade frontal, amplos faróis e traseira com lanterna única. As rodas são de 17 polegadas. O sedã já é vendido nas Américas no México e vem sendo cogitado para lançamento no Brasil

Já o interior traz acabamento em dois tons, sendo um mais claro nos bancos e escuro nas portas. O sedã ainda conta com amplo painel digital e tem multimídia giratória, como os outros veículos da marca.

BYD King, novo rival do Toyota Corolla, é flagrado em testes no Brasil





Em relação à motorização, a BYD ainda faz mistério ao não revelar qual será o conjunto híbrido do King, que na China tem motor 1.5 litro a gasolina e outro elétrico, que entregam 197cv com 33,1 kgfm de torque. A bateria tem 18,3 kWh, o que confere uma autonomia de até 1.200 km apenas no modo elétrico.

News Motor_https://newsmotor.com.br/cuidado-corolla-byd-confirma-seda-king-e-outros-11-carros-nacionais/





Lançado recentemente no México, o sedã tem motor 1.5 ciclo Atkinson com um motor elétrico alimentado por uma bateria Blade de 8,3kwh e que soma 205cv. Contudo, ainda não é possível precisar a potência e autonomia do King.





