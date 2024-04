BMW iX1 ganha versão de entrada por R$ 359 mil: veja o que muda

Alto contraste

BMW vende o iX1 eDrive20 X-Line nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Phytonic, Cape York Green e Space Silver

Depois de lançar o iX1 na potente versão xDrive30 M Sport, equipada com dois motores elétricos e mais de 300cv, a BMW apresenta a versão de entrada do crossover. Tudo muda, incluindo a motorização, que agora conta com tração apenas dianteira, e a potência é reduzida. Essa versão, chamada eDrive20 X-Line, estará disponível por um preço de R$ 359,9 mil.

BMW iX1 elétrico: motor, autonomia, detalhes e preço. Vai superar Volvo XC40 e Mercedes EQA? Veja o vídeo!

A bordo do iX1 eDrive20 está um motor elétrico de 204cv e 25kgfm de torque, capaz de percorrer até 330km com uma única recarga, de acordo com o Inmetro. Essa versão ficará abaixo da xDrive30 M Sport, que possui uma motorização elétrica dupla de até 313 cv e tração integral. O modelo xDrive30 M Sport é capaz de acelerar até 170km/h e fazer 0-100km/h em 8,6 segundos.

A bateria tem capacidade de 64,7 kWh, permitindo rodar até 332 km pelo ciclo PBEV do Inmetro, enquanto nos testes do ciclo WLTP alcança 475 km com uma carga completa. Em uma tomada de 22 kW, pode ser carregado de zero a 100% em 3 horas e 45 minutos. Já em uma tomada de carregamento de 130 kW, pode ser carregado de 10% a 80% em apenas 29 minutos.

Visualmente, não há mudanças significativas, e o modelo conta com faróis full LEDs adaptativos, rodas de 19 polegadas, painel de instrumentos de 10,25 polegadas e multimídia com 10,7 polegadas, oferecendo conexão com smartphones e sistema operacional 9.

Além disso, inclui recursos como parking assistant, ar-condicionado com controle digital automático, BMW Comfort Access 2.0, Driving Assistant Plus, teto solar panorâmico, carregador de smartphone por indução, Assistente Pessoal Inteligente BMW, conectividade com Amazon Alexa, entre outros equipamentos.

A BMW oferece o iX1 eDrive20 X-Line nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Phytonic, Cape York Green e Space Silver. Quanto ao interior, há opções de revestimento em Preto/Preto, Mocha/Preto e Oyster/Preto. Enquanto a versão eDrive é vendida por R$ 359,9 mil, a nova xDrive30 M Sport tem preço de R$ 434.950.