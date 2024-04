Carros híbridos terão mais espaço nos próximos anos, diz Ford

Alto contraste

Linha de produção F-150 Linha de produção F-150 (Ford/Divulgação)

Um executivo da Ford confirmou que a marca deverá ampliar a oferta de carros híbridos nos Estados Unidos após a queda e estabilização das vendas de modelos elétricos. Andrew Frick que é um dos diretores da Ford assumiu essa estratégia em uma entrevista.

FORD MAVERICK HYBRID: a pick-up que faz 18km/l com motor 194cv mas VALE a pena pagar TUDO ISSO? Veja o vídeo!

“Os híbridos tem muita importância se comparado com modelos similares a combustão” disse Andrew Frick, diretor da Ford em uma entrevista ao Wall Street Journal.

F-150 Hybrid 2024 F-150 Hybrid 2024 (Ford/Divulgação)

A declaração de Frick reforça a fala recente de Jim Baumbick de que os carros híbridos terão um longo tempo no mercado. Dados de várias pesquisas mostram que o consumidor nos EUA vem preferindo modelos híbridos pelo preço e versatilidade em relação aos elétricos.

Ford Explorer Hybrid Ford Explorer Hybrid (Ford/Divulgação)

Preço médio dos carros

Uma pesquisa da Cox Automotive feita recentemente nos Estados Unjdos mostrou que o preço médio dos carros híbridos é de US$ 42,5 mil enquanto os carros a combustão custam em média US$ 47,5 mil. Os carros elétricos custam em média US$ 60,5 mil e por isso muitos norte-americanos já migraram para modelos híbridos.

Interior da F-150 Hybrid 2024 Interior da F-150 Hybrid 2024 (Ford/Divulgação)

Associações de fabricantes e concessionários esperam que as vendas de carros híbrida cresçam 14% este ano e cheguem a US$ 15,7 milhões de unidades. No caso da Ford a oferta da F-150 e da Maverick Hybrid fizeram a marca emplacar 37% a mais em janeiro e fevereiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2023.