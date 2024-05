Alto contraste

A+

A-

Citroën C3 Basalt surge em flagras da versão básica (RushLane/Reprodução)

A Citroën já confirmou que o Basalt, mescla de SUV cupê e sedã, será lançado no mercado brasileiro no segundo semestre. Depois de revelar imagens ainda renderizadas da novidade, o site indiano RushLane revelou novas fotos com um flagra da versão de entrada.

LANÇAMENTO: CITROËN BASALT SERÁ O NOVO SUV CUPÊ e estreia dia 27 de março: veja os detalhes

Como as fotos são noturnas os detalhes internos não foram revelados. Porém notamos que o SUV cupê da Citroën em sua versão de entrada terá as calotas do C3 Aircross Feel, na cor cinza.

Citroën C3 Basalt surge em flagras da versão básica (RushLane/Reprodução)

Também não há antena do tipo “shark” mas uma antena comum no teto do carro. A dianteira parece ter o mesmo perfil do C3 Aircross como já conhecemos na imagem renderizada.

Citroën C3 Basalt surge em flagras da versão básica (RushLane/Reprodução)

Na Índia o C3 Basalt deve estrear novos itens como chave do tipo presencial, melhorias de acabamento e até um novo sistema da multimídia de 10 polegadas. O motor será o 1.0 T200 da Stellantis, usado no C3 Aircross, no Fiat Pulse, Fastback e Strada e em algumas versões do Peugeot 208.