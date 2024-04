Citroën C3 Aircross estreia na Europa até com motor híbrido: conheça Nova geração usa a mesma plataforma do Aircross nacional mas deverá até trazer motor híbrido

Citroën C3 Aircross estreia na Europa até com motor híbrido: conheça (Citroën/Divulgação)

Cerca de um ano após a revelação do novo C3 Aircross para América do Sul, que é o mesmo modelo oferecido também na Índia, Citroën da Europa revelou a nova geração do C3 Aircross. Embora use a mesma plataforma CMP adotada aqui o modelo europeu traz alguns avanços tecnológicos e também de design para o veículo familiar.

NOVO CITROËN C3 AIRCROSS SHINE 5 lugares de R$ 129,9 mil: ANTI-SPIN custa pouco mas é SIMPLES DEMAIS. Veja o vídeo!

A nova geração do C3 na Europa traz uma identidade visual baseada no conceito Oli. A linhas mais quadradas e menos suavizadas como nos modelos da América do Sul e como um todo os carros trazem mais ângulos retos, o novo logo da Citroën e um estilo bem diferente daquele que conhecemos.

Citroën C3 Aircross estreia na Europa até com motor híbrido: conheça (Citroën/Divulgação)

Esse estilo é baseado no C3 e o e-C3 é agora é adotado pelo Aircross. O modelo europeu tem 3,39m de comprimento sendo 7cm maior que o brasileiro.

Citroën C3 Aircross estreia na Europa até com motor híbrido: conheça (Citroën/Divulgação)

Em termos de motores a Citroën apenas disse que o novo C3 Aircross terá opções de motor a combustão, híbridos e elétricos. Especula-se que o novo SUV traga o motor 1.2 turbo a gasolina combinado com sistema híbrido leve de 48V além de uma versão com motor de 154cv com 400km de autonomia e até uma versão puramente a combustão.

@marcoscamargo_carros Respondendo a @Israel Reinhardt dimensões do C3 Aircross. Embora compacto tem 4,32m de comprimento. É bem avantajado ♬ som original - marcoscamargo_carros

A Citroën ainda não divulgou imagens internas do novo CR Aircross o que deve ocorrer nas próximas semanas. Seja como for espera-se um carro com um nível elevado de acabamento em relação ao que temos aqui. E isso se deve a uma mudança de posicionamento recente: Citroën tem a missão de ser uma marca de maior volume de vendas no mercado brasileiro. As vendas na Europa devem começar efetivamente no segundo semestre.