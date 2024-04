Fiat Strada chega a meio milhão de unidades produzidas na atual geração

Alto contraste

A Strada é um produto de sucesso da linha Fiat desde os anos 1990. Feita para ser a sucessora da Fiorino, ganhou vida própria o Fiorino segue até hoje ao lado da Strada vendida em diversas versões em uma geração que chegou em junho de 2020. A Strada também acumula o feito de ser o veículo mais vendido do Brasil em 2021, 2022 e 2023 e agora chega às 500.000 unidades produzidas em Betim/MG. Agora o modelo está na linha 2024.

Fiat Strada foi o segundo carro mais vendido do país e liderou vendas entre as picapes

A nova geração ganhou a plataforma MPP e passou por grandes mudanças como, configuração de cabine dupla com quatro portas, novo design, novas suspensões, melhoria no diâmetro de giro, aumento na altura do solo e ângulos de entrada (de até 24º) e saída de obstáculos (até 28º).

1º - Fiat Strada Líder de vendas nos últimos dois anos, a picape se manteve no topo do ranking de 2022 ao ser comercializada 112.390 vezes entre janeiro e dezembro do ano passado

Atualmemte a Strada é vendida em versões com cabine simples (Plus), além da cabine dupla em versões destinadas ao trabalho e também para uso misto e até com opções de motor turbo T200 e câmbio automático. Vale dizer que a Fiat Strada também é exportada para Uruguai, Paraguai e Argentina.

Fiat Strada Endurance 2024: tem desconto de R$ 17 mil para CNPJ e produtor rural





“Juntas, Strada e Toro fazem da Fiat a referência como a marca que mais entende de picapes no Brasil com cerca de 40% do segmento atualmente. E isso é fácil de explicar já que a Strada sempre trouxe ineditismo para o mercado. Para citar apenas alguns exemplos, temos cabine estendida, Locker, cabine dupla, 4 portas, câmbio CVT e motor turbo, ou seja, não é possível falar do segmento sem comentar sobre ela que é um grande case de sucesso do setor. Como única picape que chegou ao topo do mercado, sabemos que a Strada está no coração dos brasileiros e esse meio milhão de picapes fabricadas já da nova geração comprovam isso mais uma vez”, destaca o vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul, Alexandre Aquino.