Classic R/T é a despedida do V8 em série especial: veja o preço Serão apenas 100 unidades da picape com motor V8 5,2 litros de 400cv como despedida

A Ram lança hoje no mercado nacional a última série da picape Classic sob a sigla R/T no Brasil. Serão apenas 100 unidades da picape com motor V8 5,2 litros de 400cv como despedida. Com pacote específico a Classic R/T está disponível em pacote único de itens de série nas cores Preto Diamond e Vermelho Flame ao preço único de R$ 359,9 mil que são ano modelo 2023/23.

A marca que comemora as 3.275 unidades vendidas desde 2022 sendo 2.176 unidades entregues só no ano passado, deverá seguir com a próxima geração da Ram com motores mais eficientes e eletrificados.

Mas que picape é a Classic R/T

Baseada na linha Ram Classic, esse produto representa a quarta geração da picape. Atualmente a Ram já está na sexta geração desse produto. Assim, baseando-se na Classic “sem sobrenome” foi criada a série especial numerada Classic “R/T”.

A série de 100 unidades inclui um visual exclusivo na grade que remonta à Ram dos anos 1990 com molduras largas na cor preta, o emblema R/T, faróis máscara negra e as faixas na cor preta que percorrem o capô. Há um adesivo na traseira da linha R/T, emblemas na cor preta assim como a pintura das rodas de 20″ e dupla saída de escapamento.

A linhagem da R/T no Brasil estreou com o Charger nos anos 1970 e remonta a sigla “Road/Track”. Aqui a estreia aconteceu em 1971 enquanto nos Estados Unidos a sigla surgiu em 1966.

Na parte interna da Classic R/T há itens como soleiras em aço além de itens já conhecidos como multimídia Uconnect de 8,4″, som Alpine, bancos elétricos ventilados e com aquecimento além de emblema numerado. A primeira unidade ficará na coleção do empresário Alexandre Badolato, um dos maiores colecionadores de carros do país e fã da linha Chrysler hoje grupo Stellantis.

Os compradores da Classic R/T irão receber um certificado numerado e também um kit de ferramentas Stanley. As vendas começam dia 04 de junho na rede de concessionárias ao preço único de R$ 359,9 mil. O motor é o conhecido V8 Hemi de 400cv a gasolina, aspirado, com 56,7kgfm de torque com câmbio automático de oito velocidades e tração 4x4.

Após dois anos da estreia da Classic no Brasil a Stellantis estreia o derradeiro com a R/T Classic. “será o último V8 que a gente vai trazer. O V8 foi importante nos últimos 30, 40 anos e agora teremos mudanças em motorização e muitas novidades por aí”, diz Juliano Machado, vice presidente da marca RAM no Brasil. O executivo disse que a ideia da Classic R/T surgiu de uma demanda de clientes fãs da linha de modelos com motor V8. “Fomos ouvir os clientes e eles disseram por que não? Em um mundo indo para a eletrificação estes clientes disseram ‘vamos curtir esses últimos momentos’: por que não?” Completou.

Vitor Bohnenberger, marketing de produto da RAM, relembrou que o apelo clássico irá fazer da Classic R/T um produto feito para fãs da marca. “Seus detalhes estéticos foram baseados em modelos de sucesso com a robustez do motor V8 e uma roupagem bem esportiva”, disse.

Com a RAM Classic R/T, a Stellantis inicia sua despedida do V8 5,7 litros do Brasil. As próximas RAM 1500 terão somente motor seis cilindros biturbo e também a versão híbrida já anunciada. No caso da nova geração o motor será o Hurricane 3.0 de 6 cilindros que tem duas turbinas e 547cv, mais potente que a versão atual V8 com 400cv. Mais novidades serão apresentadas em breve.





