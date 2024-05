Ram Classic fica mais barata, mas deve sair de linha em breve

Alto contraste

A+

A-

Ram também lançou a Classic no Brasil, onde concorre com a Toyota Hilux Ram também lançou a Classic no Brasil, onde concorre com a Toyota Hilux

A picape Ram Classic está mais barata no Brasil, com descontos interessantes de R$ 35 mil. Prestes a deixar de ser produzida no México (a RAM já está em uma nova geração e essa, da Classic, está duas versões atrás), a utilitária deverá sair de linha em breve. Mas quem aprecia o motor V8 e gosta do estilo clássico, a picape está em promoção sem muito alarde no site.

RAM 1500 Classic RAM 1500 Classic (RAM Divulgação)

A Ram Classic de R$ 365 mil está sendo vendida por R$ 329,9 mil, na prática, o preço de uma picape topo de linha como Ford Ranger Limited ou Chevrolet S10 High Country sendo que ela tem motor V8 HEMI a gasolina de 400cv, câmbio automático de oito marchas e caixa de redução para tração 4X4.

RAM 1500 Classic RAM 1500 Classic (Stellantis)

A versão Laramie Night Edition de R$ 375 mil agora custa R$ 339,9 mil. Na prática a redução de preços é de R$ 35.160. As medidas da Ram Classic são 5,81m de comprimento, 3,57m de entre-eixos, 1,97m de altura e 20,01m de largura.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.