Commander 2025 com 2.0 turbo é o SUV brasileiro mais potente do mercado? Veja o comparativo SUV de sete lugares faz de zero a 100 km/h em apenas 7 segundos e chega aos 220 km/h

Após o R7 Autos Carros ter feito o comparativo entre o Compass Blackhawk com outros SUVs compactos, chegou a vez do Jeep Commander, que também ganhou motor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, que entrega até 272 cv e 40 kgfm de torque, com um câmbio automático de nove velocidades e tração integral. Segundo a fabricante, com essa motorização o SUV de sete lugares faz de zero a 100 km/h em apenas 7 segundos e chega aos 220 km/h. Todavia, será que o crossover da Jeep é o mais rápido do que os rivais produzidos no Brasil, como Caoa Chery Tiggo 8, Land Rover Discovery Sport e Chevrolet Trailblazer, esse último foi apresentado com mudanças visuais recentemente.

Antes de abordarmos os dados dos rivais, é preciso falar sobre o Jeep Commander 2025, que ganhou tecnologia ADAS de nível 2, além do painel de instrumentos de 10,25″ e o som Premium Harmann Kardon com 9 falantes e 450 watts em todas as versões, além de bancos dianteiros com ajuste elétrico, acionamento do porta-malas elétrico com os pés, entre outros equipamentos.

Sob o capô, o Jeep Commander 2025 manteve o motor 1.3 T270 turbo flex de até 185 cv de 27 kgfm e, também, o 2.0 Multijet turbodiesel de 170 cv e 37 kgfm de torque. Já o novo propulsor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina está disponível apenas nas versões Overland e Blackhawk. Esse conjunto entrega 272 cv e 40 kgfm de torque com transmissão automática de nove velocidades, fazendo de zero a 100 km/h em apenas 7 segundos e atingindo a velocidade máxima de 220 km/h. O SUV é vendido com preços entre R$ 217,2 mil e R$ 321,2 mil.

Mas o Commander com esse novo motor é mesmo o SUV mais rápido feito no Brasil?

Caoa Chery Tiggo 8

O primeiro rival dessa lista é o Caoa Chery Tiggo 8, que na versão Max Drive sai por R$ 179.990. Sob o capô, o SUV tem motor 1.6 turbo GDI, que entrega até 187 cv com 28 kgfm de torque com transmissão automática de sete velocidades. Zero a 100 km/h é feito em apenas 9 segundos e velocidade máxima de 180 km/h.

SUV Tiggo 8 Max Drive SUV Tiggo 8 Max Drive (Caoa Chery/Divulgação)

Contudo, a marca chinesa oferece uma versão eletrificada. O Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, que é vendido por R$ 239.990, tem motor 1.5 litro TCI a gasolina com 147 cv e 22,4 kgfm de torque e mais dois motores elétricos de 170 cv de potência e 34,2 kgfm com transmissão automática DHT de 11 marchas combinadas com inteligência artificial. Esse conjunto totaliza 317 cv com 56,6 kgfm. O zero a 100 km/h é feito em 6,6 segundos mas a velocidade máxima é de 180km/h. Embora seja mais rápido o Tiggo 8 não chega tão longe quando o Commander.

Primeiro Land Rover nacional será o inédito Discovery Sport Primeiro Land Rover nacional será o inédito Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport

O Land Rover Discovery Sport também fica atrás do Jeep Commander 2025 uma vez que tem motor 2.0 litros turbo, que entrega 204cv com 43,8 kgfm de torque, com uma transmissão ZF 9HP de nove velocidades. De acordo com a fabricante inglesa, o crossover pode fazer de zero a 100 km/h em apenas 8,8 segundos e atingir a velocidade máxima de 209 km/h. No entanto, é importante dizer que esse motor tem um sistema híbrido leve de 48V, o que não acontece com o Commander, que não tem eletrificação.

Chevrolet Trailblazer 2025

Chevrolet Trailblazer

Aqui, leitor, é preciso também fazer algumas ponderações, uma vez que a Chevrolet já apresentou a nova versão com novo visual e uma calibração no motor 2.8 turbodiesel, que passa a entregar 207 cv com 52 kgfm de torque com transmissão automática de oito posições. Portanto, como esses dados ainda não foram divulgados não é possível saber se houve alteração no zero a 100 km/h e na velocidade final.

Chevrolet Trailblazer Chevrolet Trailblazer

Mas é possível apresentar os números do modelo antes da mudança. Desta forma, a Chevrolet Trailblazer vem equipada com motor 2.8 turbodiesel, que rende 200 cv com 51 kgfm de torque. A velocidade final é de 180 km/h e o crossover sai da inércia e chega aos 100 km/h em 10,3 segundos. Inclusive, em relação à esses mostrados nessa reportagem, o SUV norte-americano é o menos potente.

Conclusão

Na conclusão entre SUVs nacionais o Commander 2.0 turbo não é o mais rápido no 0-100km/h perdendo por pouco para o Tiggo mas o Jeep vai mais longe com velocidade máxima de 200km/h sendo de fato o SUV de 7 lugares mais vendido do Brasil.