Comparativo: Volvo EX30 e BYD Yuan (qual o melhor elétrico?)

Alto contraste

A+

A-

Volvo EX30 - Divulgação EX30 elétrico

A chegada de novos modelos elétricos ao mercado nacional aumenta também a possibilidade de escolha do consumidor. Em um universo de hatches e SUVs compactos já temos vários produtos de marcas premium e generalistas. Nesta semana a estreia do Volvo EX30 coloca a marca sueca no mapa dos carros de pretensão de volume enquanto a BYD oferece por aqui o Yuan, SUV elétrico que também tem boa aceitação atualmente dadas as devidas proporções de preços e entrega.

VOLVO EX30 Core de R$ 230 mil: o carro elétrico mais barato da Volvo MAS VALE A PENA? Veja o vídeo!

Aliás ambos tâm preço na faixa dos R$ 230 mil. O Yuan é oferecido em versão única e por esse preço já é possível comprar o Volvo EX30 Core que é o modelo de entrada da marca. Qual deles entrega mais por esse preço? Como desenho é questão de gosto o Volvo EX30 mais arrojado e com BYD Yuan mais genérico, deixaremos para o consumidor escolher o perfil que mais lhe agrada.

BYD inicia vendas do SUV Yuan Plus elétrico por R$ 269,9 mil BYD inicia vendas do SUV Yuan Plus elétrico por R$ 269,9 mil (BYD/Divulgação)

Motor e desempenho

O BYD Yuan usa motor dianteiro de 204 cv e 31,6 kgfm de torque enquanto o Volvo é mais potente: o motor é traseiro de 272cv e 35 kgfm de torque.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão (Marcos Camargo Jr.)

Com estes números já é possível deduzir que o Volvo EX30 seja mais rápido. Faz o 0-100 em 5,7s, quase 2s menos que o BYD Yuan que leva 7,5s. O Yuan, porém é mais leve com 1700kg enquanto o EX30 pesa 1.840kg.

Publicidade

BYD Yuan Plus com 85 unidades contabilizadas ficou na segunda posição BYD Yuan Plus com 85 unidades contabilizadas ficou na segunda posição

A bateria do BYD tem 60,5kwh e tem 294km de autonomia segundo o Inmetro. Já o EX30 tem menos bateria com 51kwh que rendem 250km de autonomia e usa sistema de carga rápida de 134kw permitindo abastecimento rápido enquanto o Yuan tem sistema de 80kw.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão (Marcos Camargo Jr.)

Dimensões

O BYD Yuan propõe uma linha de SUV e entrega isso: tem 4,45 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,61 m de altura e 2,72 m de entre-eixos. Já o Volvo EX30 tem 4,23 m de comprimento, 1,83 m de largura, 1,55 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. O Volvo, portanto é bem menor e mais estreito além de mais baixo que o rival. O Yuan traz ainda 440 litros de porta malas enquanto o Volvo oferece só 318.

Publicidade

BYD YUAN elétrico: mais barato que Volvo XC40, Chevrolet Bolt e Nissan Leaf mas é o MELHOR ELÉTRICO? Veja o vídeo!

Itens de série

Na lista de itens de série o BYD Yuan e o Volvo EX30 vão muito bem oferecendo faróis em LED, seis airbags, ACC e frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego, câmera e sensor de ré entre outros itens. Porém na multimídia só o Yuan tem sistema Android Auto, teto solar, banco elétrico do motorista, retrovisor fotocromico e câmeras integrais 360° com sensor dianteiro de estacionamento. Estes itens estão disponíveis no Volvo porém em versões bem mais caras.

BYD Yuan Plus 2024: confira o valor do IPVA e revisões em agosto BYD Yuan Plus 2024: confira o valor do IPVA e revisões em agosto

A bordo

A convivência com o BYD Yuan é bem próxima da experiência de dirigir SUV médio. A altura, os ângulos de ajuste dos bancos e a dirigibilidade são bem ajustados. o perfil do painel embora tenha linhas curvas é mais tradicional e com botões nos espaços onde os motoristas estão acostumados. O acabamento é bem montado.

Publicidade

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão (Marcos Camargo Jr.)

No Volvo EX30 a situação é bem distinta. Com seu apelo minimalista faz falta um painel de instrumentos com o mínimo sendo necessário desviar a atenção para a multimídia a todo o momento. Todos os comandos estão na tela sendo preciso se acostumar a eles. Em um veículo da marca, itens esperados como bancos elétricos não estão disponíveis.

Yuan Plus

Obviamente, a percepção de direção é bem bem agradável no Volvo que é mais rápido porém tem suspensão com calibração de excessivo conforto. Não há relação direta entre esse novo modelo e outros elétricos que já conhecemos como o C40 e o XC40. Já no BYD a direção é bem bem menos esportiva e mais confortável, as reações são um pouco lentas em manobras bruscas e evasivas mas em geral ele é mais agradável embora com ruído um pouco mais alto de rodagem. No Volvo o único ruído está na passagem do ar pelos retrovisores.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão (Marcos Camargo Jr.)

Conclusão

Na faixa dos R$ 230 mil fica bem clara a proposta distinta entre os dois produtos. O BYD Yuan será mais convencional, bem acabado porém com desempenho inferior mas com 5 anos de garantia e geralmente com revisões incluídas conforme o plano de venda da BYD nas concessionárias. Já o Volvo tem desempenho superior mas menos autonomia e vem muito menos equipado para o que se espera dele diante da concorrência.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.