Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão

Fruto de um projeto audacioso para ganhar volume, a Volvo iniciou as entregas do EX30, um SUV compacto que foi apresentado no Brasil em outubro do ano passado. De lá para cá, muita coisa mudou e só agora as primeiras 2.000 unidades encomendas começam a ser entregues no país. A expectativa é que sejam 1.000 unidades por mês totalizando mais 8.000 até o fim de 2024.

O Volvo EX30 é oferecido em quatro versões sempre com motor elétrico de 272cv e 35kgfm de torque combinado com bateria menor de 51kwh com autonomia de 250km (Inmetro PBEV) e outra de 69kwh para 338km.

Testamos a versão Ultra, a mais completa do carro entre São Paulo e Campos do Jordão em um percurso de 200km de estrada incluindo trecho de serra.

A versão Ultra é a mais equipada e traz todos os itens de auxílio à condução, teto de vidro panorâmico, rodas de 20 polegadas, acabamento diferenciado interno, câmeras 360 graus e outros itens de série além da bateria de alcance mais extenso.

O visual do Volvo EX30 propõe evoluções em relação aos outros produtos da marca e também estreia a plataforma SEA2, produzido na China e com atributos de dirigibilidade que a Volvo prioriza em seus produtos. Para conhecer mais detalhes sobre as versões do Volvo EX30 veja tudo nessa matéria.

O motor do Volvo EX30 mostra muita disposição. São 272cv com torque de 35kgfm imediatos e 0-100km/h em 5,7s graças ao peso de 1.850kg. Na cidade, partimos com o carro rumo à Campos do Jordão em meio ao trânsito congestionado que rendeu boas acelerações e frenagem com controle de níveis de regeneração.

O espaço interno é suficiente para quem viaja à frente, mas requer atenção para os passageiros do banco traseiro. Graças à coluna C maior, o teto descendente e as baterias no solo que elevam a posição dos joelhos, é um pouco cansativo viajar com o EX30, mas é possível se ajustar negociando com o passageiro da frente.

O minimalismo elegante do carro contrasta, às vezes, com a necessidade de olhar para a tela a todo o tempo. Isso ajuda a distrair o motorista que tem no topo o velocímetro e itens de assistência à condução que são pequenos. A seta tem barulho incomum e nas manobras, a versão de câmera 360 graus surpreende pela qualidade.

A bordo do Volvo EX30 a posição é agradável e a visibilidade boa. O motor elétrico se mostra eficiente com peso de direção adequado, porém a suspensão é excessivamente confortável e merecia uma dinâmica um pouco mais firme. Ainda assim, tem bom curso, entrega conforto à medida e boa interação com os sistemas de segurança.

Faz falta uma versão completa como essa não ter um head up display que poderia mostrar o velocímetro e itens de segurança que o carro tem em todos detalhes. O Volvo EX30 tem controle de cruzeiro adaptativo com alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, leitura de placas de trânsito (funcionando bem em todo o trajeto), alerta de tráfego cruzado traseiro entre outros itens. À frente do motorista há uma pequena peça que na verdade é um monitoramento de atenção do motorista capaz de ler movimentos dos olhos 13 vezes por segundo.

Ao longo da viagem testamos olhar para o celular, piscar repetidas vezes e olhar para as laterais onde o carro “detecta” essa alteração e alerta o motorista. A qualidade de som Harman Kardon é boa graças ao Sound Bar localizado abaixo do para-brisa. No entanto, ficaria melhor distribuído se tivesse falantes ao longo do veículo. Da mesma forma o minimalismo dos botões de vidro elétrico de ótima qualidade contrastam com a posição no console central para os quatro vidros. E para o banco traseiro não há saída de ar que combinada com o teto de vidro requer maior trabalho do ar condicionado.

O sistema que mede a autonomia do carro ao chegar ao destino foi bem preciso, mesmo que ao longo da Serra o motor elétrico fosse mais exigido. Graças à tração traseira, foi possível melhor controle do carro e dinâmica de condução. Ponto positivo.

Nas dimensões o Volvo EX30 tem dimensões mais para um hatch com seus 4,23m de comprimento, 2,65m de entre eixos, 1,55m de altura e bons 1,83m de largura com 318 litros de porta-malas.

A Volvo tem uma expectativa forte com a chegada do EX30 ao mercado. Ele pode ser o primeiro elétrico das famílias que já tem um ou dois carros, geralmente maiores, na garagem de casa. E quem não quer uma marca ainda recente como GWM e BYD para citar as mais presentes entre os eletrificados, a Volvo puxa sua tradição com um carro moderno ainda que tenha alguns detalhes a melhorar para fazer jus a uma tradição de modelos tão completos, seguros e bem construídos da fabricante sueca.





