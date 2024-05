Conheça a nova geração de motores híbridos que virão com a nova RAM 1500 Quem já encomendou as últimas unidades com motor V8 deverá receber suas utilitárias até o fim do ano

Conheça a nova geração de motores híbridos que virão com a nova RAM 1500

Durante o lançamento da Classic R/T os executivos da RAM no Brasil deixaram claro que a marca do grupo Stellantis irá oferecer a nova geração recém-lançada nos Estados Unidos também por aqui. Quem já encomendou as últimas unidades com motor V8 deverá receber suas utilitárias até o fim do ano.

Enquanto isso, Juliano Machado, vice-presidente da marca na América do Sul, confirmou no próprio evento de lançamento da Classic R/T que o Brasil terá as versões com a nova tecnologia de motores híbridos. “Serão eletrificados e mais potentes que as versões atuais. Se temos no V8 400cv teremos outro patamar de desempenho”, afirmou o executivo.

A RAM oferece nos Estados Unidos a gama 1500 com motor seis cilindros em linha que substitui o V8. São duas turbinas para alimentar o motor e extrair 426cv e 64,8kgfm de torque chegando a 547cv. Machado sinalizou que as entregas dos modelos atuais 2024 serão feitas até o final do ano.

A versão híbrida chamada Ramcharger nos EUA também deve ser oferecida aqui. Com o motor V6 menor a Ram 1500 trabalha com motor elétrico, no caso duas unidades, de 340cv e 323cv, alimentadas pelo propulsor a combustão e um conjunto de baterias de 95kwh para uma autonomia de até 1100km.

A RAM não descarta lançar também a versão REV 100% elétrica, mas efetivamente o modelo a bateria ainda não chegou aos EUA.

Seja como for, quem ainda quiser encomendar uma 1500 Rebel, Limited, Laramie ou Longhorn com motor V8 5,7 litros terá que fazer isso rapidamente. Um cliente que encomendou uma 1500 Limited disse ao R7 que a programação de entrega de sua picape, que foi faturada no final de abril, está prevista para novembro.





