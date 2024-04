Cotado para o Brasil, GWM lança Tank 300 no México

Alto contraste

TANK 300 chegou à 280 mil unidades comercializadas no mundo TANK 300 chegou à 280 mil unidades comercializadas no mundo (GWM/Divulgação)

A GWM acaba de lançar o TANK 300 no México, um dos projetos cotados para o mercado brasileiro que tem feito sucesso na China. O SUV é mais um híbrido que neste caso combina um motor 2.0 turbo aliado a um motor elétrico, que juntos produzem uma potência de 341 cv e torque de 64,7 kgfm, fazendo de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos.

Algumas características do veículo são: tração 4x4 com reduzida, câmbio automático de 9 marchas, capacidade de atravessar terrenos alagados de até 70 cm de profundidade, bloqueio de diferencial traseiro e dianteiro e capacidade de reboque de 750 kg, além de alcançar a classificação máxima de segurança de cinco estrelas da ANCAP.

Interior do Tank 300 parece refinado e tecnológico Interior do Tank 300 parece refinado e tecnológico (Internet/Reprodução)

Suas dimensões são de 4,76 metros de comprimento, 1,93 metro de largura e 1,90 metro de altura, com 2,75 metros de entre-eixos.

Motor híbrido tem tração integral Motor híbrido tem tração integral (Internet/Reprodução)

O TANK 300 chegou à 280 mil unidades comercializadas no mundo. A GWM chegou ao México em setembro do ano passado. A TANK é a terceira linha de produtos lançada, depois do HAVAL e do ORA, se posicionando como uma nova escolha para os entusiastas de SUVs off-road de luxo.